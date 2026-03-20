Лукашенко розповів, про що його особисто просила Меланія Трамп

фото: Reuters

Меланія Трамп звернулася до Лукашенка з проханням вплинути на Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив резонансну заяву, стверджуючи, що перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп зверталася до нього з проханням. Вона просить його посприяти у поверненні викрадених Росією українських дітей. Про це він розповів під час спілкування з журналістами 20 березня 2026 року, інформує «Главком».

За словами Лукашенка, дружина Дональда Трампа висловила глибоку стурбованість долею депортованих неповнолітніх та попросила білоруського диктатора використати свій вплив на Володимира Путіна для вирішення цього питання.

«Зараз ось Меланія передала список дітей, які нібито в результаті війни в Україні загубилися в Росії. І просить мене, щоб при зустрічі з Володимиром Путіним я передав цей список, поговорив з ним, щоб ми знайшли в Росії цих дітей, які втекли від війни, швидше за все. Знайшли і віддали Україні», – заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко розповів, що відповів згодою на це прохання, але попередив, що Путіна з цього питання «умовляти не буде». 

«Якщо Меланія просить, я цю позицію доведу старшому братові, не питання. Але боротися за це не буду, бо я не знаю, чи є ці діти чи ні, чи це правда, і хто передав ці списки. Це мені нескладно – я передам, поговоримо на цю тему», – додав самопроголошений президент Білорусі. 

«Главком» писав, що Лукашенко анонсував «велику угоду» зі США після переговорів з посланцем Трампа. За словами білоруського диктатора, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з делегацією США на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом. Олександр Лукашенко кілька разів зустрічався з Джоном Коулом. Останній раз був у середині грудня 2025 року.

Читайте також:

Читайте також

Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано
Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано
1 березня, 07:37
Галина та Віталій Пітомець врятувалися під час затоплення Херсонщині після підриву Каховської ГЕС
Неймовірна історія подружжя, яке врятувалося після підриву Каховської ГЕС, стала основою п'єси
26 лютого, 09:23
Ольга Фатєєва (ліворуч) народилася 4 травня 1984 року у Павлограді (Дніпропетровська область)
Чемпіонка світу з волейболу потрапила у базу «Миротворця»
24 лютого, 11:08
Кількість загиблих серед військових США на війні з Іраном зросла
Кількість загиблих серед військових США на війні з Іраном зросла
3 березня, 02:58
Ізраїль атакував Раду експертів Ірану під час виборів нового аятоли
Ізраїль атакував топпосадовців Ірану прямо під час обрання наступника Хаменеї
3 березня, 17:26
Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа
Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа
9 березня, 04:15
МКС перевіряє можливі злочини режиму Лукашенка проти опонентів
Суд у Гаазі почав розслідування злочинів режиму Лукашенка
13 березня, 02:25
Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом
Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом
18 березня, 03:29
Нині триває 1484-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 березня 2026 року
18 березня, 08:20

Лукашенко розповів, про що його особисто просила Меланія Трамп
Французький моряк випадково видав розташування атомного авіаносця, бігаючи на палубі
Французький моряк випадково видав розташування атомного авіаносця, бігаючи на палубі
Умєров розповів подробиці роботи українських команд у країнах Близького Сходу
Умєров розповів подробиці роботи українських команд у країнах Близького Сходу
Франція захопила танкер РФ у Середземному морі: деталі
Франція захопила танкер РФ у Середземному морі: деталі
Прем'єр Ізраїлю назвав умову зміни режиму в Ірані
Прем'єр Ізраїлю назвав умову зміни режиму в Ірані
Досвід роботи портів України під вогнем зацікавив Близький Схід
Досвід роботи портів України під вогнем зацікавив Близький Схід

Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Сьогодні, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Сьогодні, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Сьогодні, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
