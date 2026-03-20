Лукашенко розповів, про що його особисто просила Меланія Трамп

Меланія Трамп звернулася до Лукашенка з проханням вплинути на Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив резонансну заяву, стверджуючи, що перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп зверталася до нього з проханням. Вона просить його посприяти у поверненні викрадених Росією українських дітей. Про це він розповів під час спілкування з журналістами 20 березня 2026 року, інформує «Главком».

За словами Лукашенка, дружина Дональда Трампа висловила глибоку стурбованість долею депортованих неповнолітніх та попросила білоруського диктатора використати свій вплив на Володимира Путіна для вирішення цього питання.

«Зараз ось Меланія передала список дітей, які нібито в результаті війни в Україні загубилися в Росії. І просить мене, щоб при зустрічі з Володимиром Путіним я передав цей список, поговорив з ним, щоб ми знайшли в Росії цих дітей, які втекли від війни, швидше за все. Знайшли і віддали Україні», – заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко розповів, що відповів згодою на це прохання, але попередив, що Путіна з цього питання «умовляти не буде».

«Якщо Меланія просить, я цю позицію доведу старшому братові, не питання. Але боротися за це не буду, бо я не знаю, чи є ці діти чи ні, чи це правда, і хто передав ці списки. Це мені нескладно – я передам, поговоримо на цю тему», – додав самопроголошений президент Білорусі.

«Главком» писав, що Лукашенко анонсував «велику угоду» зі США після переговорів з посланцем Трампа. За словами білоруського диктатора, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з делегацією США на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом. Олександр Лукашенко кілька разів зустрічався з Джоном Коулом. Останній раз був у середині грудня 2025 року.