Вперше в історії НХЛ переміг клуб, який відіграв різницю у три шайби за хвилину до кінця гри

Гра «Ванкувер Кенакс» – «Даллас Старз» пройшла у Далласі та завершилася з рахунком 6:5

Хокеїсти «Ванкувер Кенакс» здобули перемогу над «Даллас Старз» у матчі регулярного чемпіонату НХЛ, поступаючись із різницею у три шайби за хвилину до кінця третього періоду. Про це повідомляє «Главком».

Гра «Ванкувер Кенакс» – «Даллас Старз» пройшла у Далласі та завершилася з рахунком 6:5 (0:2, 0:1, 5:2, 1:0) на користь гостей.

«Кенакс» стали першою командою в історії НХЛ, яка відіграла відставання в три голи на останній хвилині основного часу.

За 59 секунд до кінця «Кенакс» поступалися 2:5, проте змогли перевести матч до овертайму завдяки голу Аату Рятю та дублю Піуса Зутера, який закинув дві шайби з різницею у декілька секунд. Перемогу «Ванкуверу» приніс нападник Кіфер Шервуд, який забив переможну шайбу у додатковий час.

Перемога в Далласі дозволила «Кенакс» набрати 85 очок і зберегти шанси на плей-офф.

Попередній рекорд належав команді «Монреаль Канадієнс». У 2014 році монреальці відігралися з 1:4 за 3 хвилини 22 секунди та перемогли клуб «Оттава Сенаторз» в овертаймі – 5:4.

Нагадаємо, вдова загиблого хокеїста «Коламбуса» та збірної США Джонні Годро Мередіт Годро народила третю дитину.

31-річний Джонні Годро та його брат Меттью загинули наприкінці серпня 2024 року в аварії, коли їхали на велосипедах узбіччям шосе в Нью-Джерсі.

Автомобіль, за кермом якого перебував 43-річний Шон Хіггінс, здійснив смертельний наїзд на братів, коли спробував випередити іншу машину. Тест підтвердив, що Хіґґінс перебував у стані алкогольного сп'яніння.

«1 квітня у мене народилася третя дитина! Ще один хлопчик. Картер Майкл Годро – таке ж друге ім'я, як у його тата. Вага і зріст – точнісінько як у його тата при народженні. Він теж виглядає точнісінько як його татко. Я так люблю тебе, мій малюк. Нам буде так весело. Не можу дочекатися, щоб подарувати тобі найкраще життя, мій особливий хлопчику. Джоне, дякую, що подарував мені прекрасну родину. Ми любимо тебе, татку, і так сумуємо за тобою», – написала Мередіт у соціальній мережі.