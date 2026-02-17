Олімпіада. Результати українців 16 лютого

Українські спортсмени вчергове переписують історію національного спорту на форумі в Італії

16 лютого 2026 року українські спортсмени виступали на зимових Олімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Історичний фінал Катерини Коцар

Українська фристайлістка Катерина Коцар виступила у фіналі олімпійського турніру з бігейру, вперше представивши країну на цій стадії в цій дисципліні зимових Ігор. До цього українські спортсмени змагалися у боротьбі за медалі лише в лижній акробатиці.

У фіналі 16 лютого Коцар стабільно виконала дві перші спроби, після яких трималася у проміжній шістці найкращий, навіть зберігаючи шанси на боротьбу за медалі. У третій спробі Коцар намагалася ускладнити програму, однак не змогла суттєво покращити сумарний результат. За підсумком фіналу вона набрала 156 балів та посіла десяте місце.

Драма Олега Гандея

Українець Олег Гандей виступив на дистанції 500 метрів у шорт-треці та подолав попередній раунд, вийшовши до чвертьфіналу Олімпійських ігор. У своєму забігу Гандей зазнав контакту з американським суперником Брендоном Кімом, який порушив правила під час проходження дистанції. Внаслідок зіткнення українець упав на лід. Після перегляду епізоду судді дискваліфікували представника США за порушення, що дозволило Гандею пройти до наступного раунду.

Після фінішу українець повідомив, що відчуває біль у нозі через падіння. За його словами, травма може вплинути на можливість участі у чвертьфіналі. Остаточне рішення щодо виходу на старт має ухвалитися після медичного обстеження.

Черговий рекорд Шеп’юка

Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк виступив у спеціальному слаломі та посів 32-ге місце за сумою двох спроб. Це найкращий результат українських спортсменів у цій дисципліні в історії зимових Олімпійських ігор, адже раніше представники України не підіймалися вище четвертого десятка у фінальній класифікації.

Шеп’юк фінішував в обох спробах, уникнув сходу з дистанції та завершив повну програму змагань. Він також став другим українським гірськолижником, який зумів фінішувати у чотирьох дисциплінах на одній Олімпіаді після Миколи Скрябіна у 2006 році.

Невдалий дебют у суперкоманді

Україна взяла участь у змаганнях суперкоманд зі стрибків з трампліна, які вперше проводилися на Олімпіадах. Країну в цій дисципліні представляли Євген Марусяк та Віталій Калініченко. Формат передбачав по одному стрибку від кожного спортсмена у серії, а до наступного раунду проходили лише 12 найкращих команд за сумою балів.

Марусяк у своїй спробі показав найкращий для себе результат на цій Олімпіаді, виконавши стрибок на 128,5 метра. Водночас Калініченку не вдалося продемонструвати оптимальну дальність і отримати високі суддівські оцінки. Через це за підсумками першої серії стрибків український дует посів 14-те місце та не зміг пройти до наступного раунду змагань.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 17 лютого українці змагатимуться у чотирьох дисциплінах.