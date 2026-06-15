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«Аталанта» офіційно призначила нового головного тренера

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Аталанта» офіційно призначила нового головного тренера
Мауріціо Саррі підписує контракт з «Аталантою»
фото: ФК Аталанта

Мауріціо Саррі один з найавторитетніших тренерів Італії

Клуб італійської Серії А «Аталанта» офіційно призначив Мауріціо Саррі новим головним тренером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу з Бергамо.

67-річний фахівець змінив на цій посаді Раффаеле Палладіно, який залишив свою посаду через незадовільні результати. Контракт Саррі з бергамасками буде дійсним до 2029 року. За неофіційною інформацією, тренер отримав контракт з річною зарплатнею у розмірі 3,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Саррі також мав пропозицію від «Наполі», який раніше наставник вже успішно очолював з 2015 до 2018 року.

Минулого сезону Саррі тренував «Лаціо», з яким дійшов до фіналу Кубка Італії. Зазначимо, що італієць провів понад 800 поєдинків у тренерській кар’єрі. Фахівець тренував такі відомі клуби, як «Ювентус», «Челсі» та «Наполі».

«Аталанта» посіла сьоме місце у Серії А, здобувши путівку до Ліги конференцій на наступний сезон.

Нагадаємо, туринський «Ювентус» відмовився продати нападника Кенана Їлдиза в лондонський «Арсенал». Відомо, що «каноніри» були готові зробити зірочку Серії A найдорожчим турецьким футболістом в історії. Чемпіон Англії запропонував за Їлдиза 100 млн євро. «Юве» не продаватиме вінгера за жодну суму.

Їлдиз приєднався до лав «бянконері» влітку 2022 року. «Ювентус» зміг переманити турка з юнацької команди мюнхенської «Баварії». З тих пір нападник відіграв три сезони за туринців на дорослому рівні.

Їлдиз у нинішній кампанії зіграв 47 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 11 голів і 10 результативних передач. Контракт турецького вінгера з «Юве» розрахований до літа 2030 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Мауріціо Саррі ФК «Аталанта»

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