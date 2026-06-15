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«Розгромно програли, а потім роблять селфі». Воротар-бомбардир розкритикував збірну Парагваю

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Розгромно програли, а потім роблять селфі». Воротар-бомбардир розкритикував збірну Парагваю
США розгромили Парагвай у матчі групи D Чемпіонату світ
фото: Getty Images

Чілаверт: Якщо я програю матч, я не хочу виходити зі своєї кімнати

Колишній воротар збірної Парагваю з футболу Хосе Луїс Чілаверт розкритикував національну команду після поразки від США на Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TyC Sports.

Заява Чілаверта

«Ми програли з розгромним рахунком, а потім ми бачимо, як усі гравці роблять селфі зі своїми сім'ями, начебто ми в Діснейленді. Якщо я програю матч, я не хочу виходити зі своєї кімнати. Ось так я ставлюся до футболу. Одна річ – теревенити, невимушено грати на гітарі, але реальність на Чемпіонаті світу зовсім інша», – заявив Чілаверт.

Хосе Луїс грав за збірну Парагваю на чемпіонатах світу 1998 та 2002 року. У складі національної команди він провів 74 матчі та забив вісім голів.

Нагадаємо, США розгромили Парагвай у матчі групи D Чемпіонату світу.

Хід гри США – Парагвай

Господарі турніру відкрили рахунок уже на 7-й хвилині завдяки автоголу – Даміан Бобаділья намагався перервати передачу та випадково зрізав м'яч у власні ворота.

На 28-й хвилині Фоларін Балогун подвоїв перевагу американців після виходу віч-на-віч, проте цей гол скасували через офсайд після перегляду VAR. Попри це, 24-річний форвард відзначився вже в наступній атаці, чисто замкнувши передачу від Крістіана Пулішича. На п'ятій компенсованій до першого тайму хвилині він оформив дубль, обігравши захисника у штрафному майданчику та поціливши у дальню дев'ятку.

На початку другого тайму відбулася історична для світових першостей подія: згідно з новими правилами, на чемпіонатах світу вперше переглянули на VAR жовту картку. Головний арбітр особисто вивчив відеоповтор епізоду із попередженням для захисника США Тіма Ріма, після чого скасував «гірчичник» американцю та покарав жовтою карткою гравця збірної Парагваю Мігеля Альмірона за симуляцію.

На 73-й хвилині парагвайці спробували повернутися в гру – Маурісіо з близької відстані пробив у дальній нижній кут і відіграв один м'яч. Проте на останній компенсованій хвилині поєдинку Джованні Рейна забив четвертий гол американців, встановивши остаточний розгромний рахунок.

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Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група D

США – Парагвай 4:1 (3:0)

  • Голи: Бобаділья (7), Балогун, (31, 45+5), Рейна (90+8) – Маурісіо (73).

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026 Хосе Луїс Чілаверт

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