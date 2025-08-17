Головна Спорт Новини
Всесвітні ігри: визначилося підсумкове місце України у медальному заліку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Всесвітні ігри: визначилося підсумкове місце України у медальному заліку
Костянтин Мусієнко та Володимир Рисєв принесли України нагороди Всевітніх ігор

Чотири медалі здобули українські паверліфтери у заключний день Всесвітніх ігор

Збірна України завершила виступ на Всесвітніх іграх у Ченду на третьому місці у медальному заліку, здобувши 44 нагороди (16 золотих, 14 срібних, 14 бронзових). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.

Чотири медалі здобули українські паверліфтери у заключний день Всесвітніх ігор-2025.

Паверліфтинг

  • Важка категорія, чоловіки: Костянтин Мусієнко золото, Володимир Рисєв – срібло.
  • Суперважка категорія, жінки: Дар'я Русаненко срібло, Валентина Загоруйко – 5 місце.
  • Суперважка категорія, чоловіки: Олексій Бичков бронза, Андрій Шевченко – 5 місце.

Брейкінг

  • Особисті змагання, чоловіки, 1/4 фіналу: B-Boy KUZIA (Олег Кузнєцов) – B-Boy ISSIN (Японія) – 0:3.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

