Український чемпіон підписав контракт на бій з непереможним боксером

Поєдинок відбудеться 28 січня на «Вемблі»

Чемпіон Світової боксерської асоціації (WBA) у найлегшій вазі Артем Далакян (21 перемога, 0 поразок, 15 нокаутів) та костариканський претендент Давид Хіменес (12 перемог, 0 поразок, 9 нокаутів) підписали контракт на бій. Про це Tribuna.com повідомив президент Union Boxing Promotion Юрій Рубан.

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Поєдинок відбудеться 28 січня на «Вемблі». Він пройде в андеркарді бою між Артуром Бетербієвим та Ентоні Ярдом.

34-річний Далакян завоював титул чемпіона світу у 2018 році. У листопаді 2021 року в поєдинку проти Луїса Консепсьйона українець вп'яте успішно захистив пояс.

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Раніше Хіменес переміг американця Рікардо Сандовала у поєдинку за статус обов'язкового претендента на пояс Світової боксерської асоціації (WBA), яким володіє українець. За підсумками 12-раундового поєдинку, судді більшістю голосів віддали перемогу костариканцеві.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

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До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.