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Український чемпіон підписав контракт на бій з непереможним боксером

Юрій Лящук
glavcom.ua
Український чемпіон підписав контракт на бій з непереможним боксером
Далакян захищатиме чемпіонський пояс
фото з відкритих джерел

Поєдинок відбудеться 28 січня на «Вемблі»

Чемпіон Світової боксерської асоціації (WBA) у найлегшій вазі Артем Далакян (21 перемога, 0 поразок, 15 нокаутів) та костариканський претендент Давид Хіменес (12 перемог, 0 поразок, 9 нокаутів) підписали контракт на бій. Про це Tribuna.com повідомив президент Union Boxing Promotion Юрій Рубан.

Поєдинок відбудеться 28 січня на «Вемблі». Він пройде в андеркарді бою між Артуром Бетербієвим та Ентоні Ярдом.

34-річний Далакян завоював титул чемпіона світу у 2018 році. У листопаді 2021 року в поєдинку проти Луїса Консепсьйона українець вп'яте успішно захистив пояс.

Раніше Хіменес переміг американця Рікардо Сандовала у поєдинку за статус обов'язкового претендента на пояс Світової боксерської асоціації (WBA), яким володіє українець. За підсумками 12-раундового поєдинку, судді більшістю голосів віддали перемогу костариканцеві.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: Лондон Стадіон «Вемблі» бокс Артем Далакян

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