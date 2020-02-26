Медальні жнива у Білорусі: Підрушна принесла Україні другу нагороду біатлонного Євро



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Олена Підгрушна зосередилася на здобутті стипендій Biathlon.com.ua

Наразі українська команда має дві медалі в двох гонках

Свято біатлону під назвою чемпіонат Європи у білоруських Раубичах набирає обертів. Приїхавши відразу після світової першості у сусідню країну основним складом, українська збірна в суперництві з дублерами із топових країн тріумфує. Слідом за Дмитром Підручним медаль у суперспринті здобула інша представниця Тернополя Олена Підгрушна, котра на світовій першості в Антерсельві вигравала бронзу в естафеті.

На Євро у Раубичах Олена стала срібною призеркою. Припустившись одного промаху, українка програла всього 2,8 секунди росіянці Євгенії Павловій. Третьою фінішувала колись основна французька біатлоністка Гло Шевальє. Уникнувши промахів, вона всього на 2,9 секунди випередила іншу олімпійську чемпіонку з України Валентину Семеренко.

Ще одна новоспечена бронзова призерка чемпіонату світу Анастасія Меркушина посіла за умови чистої стрільби і з 15-ма секундами відставання шосте місце. Віта Семеренко – 16-та, Юлія Журавок – 18-та.

Медальні жнива для України лише розпочинаються. Завтра, 27 лютого, на чемпіонаті Європи змішана естафета.

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