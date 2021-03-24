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    Ярмоленко і Лунін не зіграють з Францією у відборі чемпіонату світу

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    Андрій Ярмоленко ще не набрав необхідної форми - Ярмоленко і Лунін не зіграють з Францією у відборі чемпіонату світу
    Андрій Ярмоленко ще не набрав необхідної форми
    фото УАФ

    Футболісти «Вест Гема» та «Реала» не потрапили до заявочного списку на гру

    Андрій Шевченко визначився з гравцями, які матимуть змогу вийти на поле «Стад де Франс» в першому матчі відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року проти Франції. Не потрапили до заявки півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко, котрий тільки-но залікував травму і провів лише 70 хвилин в грі за молодіжний склад «молотобіців», та голкіпер «Реала» Андрій Лунін, якому бракує ігрової практики.

    Усього в заявку потрапили 23 гравці.

    Воротарі: Андрій П’ятов, Анатолій Трубін, Георгій Бущан.

    Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Караваєв, Юхим Конопля, Едуард Соболь, Богдан Михайличенко.

    Півзахисники: Марлос, Євген Коноплянка, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Руслан Малиновський, Віктор Коваленко, Євген Макаренко, Олександр Зінченко.

    Нападники: Жуніор Мораес, Роман Яремчук.

    Відбір до фіналу чемпіонату світу пройде за новою схемою. Команди, які займуть другі місця, проведуть додаткові матчі разом з двома командами з Ліги націй.

    Початок гри в Парижі – о 21:45.

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      Теги: Збірна України Андрій Ярмоленко Андрій Лунін
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