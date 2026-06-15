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Від табору біженців до Чемпіонату світу 2026. Неймовірний шлях героя Австралії до мундіалю

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Від табору біженців до Чемпіонату світу 2026. Неймовірний шлях героя Австралії до мундіалю
Австралія сенсаційно переграла Туреччину, яка вважалася фаворитом своєї групи
фото: Richard Wainwright

20-річний Несторі Іранкунда став автором кількох вагомих досягнень після матчу з Туреччиною

Автор однієї з найбільших сенсацій стартового туру Чемпіонату світу 2026, австралієць Несторі Іранкунда, мав важкий шлях до світової першості у Північній Америці. Про його історію повідомляє «Главком».

Від біженця – до потужного гравця

Збірна Австралії стала автором однієї з перших великих сенсацій Чемпіонату світу 2026, здолавши Туреччину з рахунком 2:0 у матчі другого туру групи D. Головним героєм зустрічі у Ванкувері став 20-річний нападник , який не лише відкрив рахунок, а й переписав історію австралійського футболу.

Історія форварда нагадує сценарій голлівудського фільму. Іранкунда народився у 2006 році в таборі для біженців у Танзанії, куди його батьки втекли від громадянської війни в Бурунді. Ще немовлям він разом із родиною переїхав до Австралії, де виріс і зробив перші кроки у футболі.

На 27-й хвилині матчу футболіст завершив стрімку атаку своєї команди та став наймолодшим автором голу Австралії на Чемпіонатах світу. Крім того, він став першим футболістом, який народився за межами країни та забив за «соккеруз» на мундіалі. Після голу нападник відсвяткував взяття воріт у стилі легендарного Тіма Кехілла, якого називає своїм головним футбольним натхненням.

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Проміняв Баварію на менш престижний клуб задля збірної

Ще рік тому Іранкунда був у системі мюнхенської «Баварії» та тренувався поруч із Гаррі Кейном, але через нестачу ігрової практики вирішив залишити німецький гранд. Після оренди в «Грассгоппері» він перейшов до англійського «Вотфорда», де отримав стабільне місце в складі та зумів переконати тренерів збірної взяти його на чемпіонат світу.

Успіх Австралії виглядає ще більш вражаючим з огляду на різницю в кадровому потенціалі команд. Більшість футболістів австралійської збірної виступають у нижчих дивізіонах Англії та інших чемпіонатах, тоді як Туреччина має у своєму складі таких зірок, як Арда Гюлер і Кенан Їлдиз, трансферна вартість яких наближається до вартості всього складу суперника.

Втім, саме командна організація та ефективна гра в атаці принесли австралійцям перемогу. Після голу Іранкунди перевагу «соккеруз» у другому таймі закріпив Коннор Меткалф, забезпечивши своїй команді важливі три очки в боротьбі за вихід до плейоф.

Нагадаємо, що герой матчу США – Парагвай на Чемпіонаті світу обирав за яку з трьох збірних грати

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Теги: Туреччина чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ Австралія

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