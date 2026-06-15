Дональд Трамп та Дейна Вайт прибули на турнір UFC Freedom 250 біля Білого дому

Головною подією спортивного вечора у Білому домі стане поєдинок Ілієй Топурієй та Джастіном Гетжі

Президент США Дональд Трамп та голова UFC Дейна Вайт прибули на турнір змішаних єдиноборств UFC Freedom 250. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Після появи лідера держави та керівника бійцівської організації на арені пролунав державний гімн Сполучених Штатів Америки.

Після завершення урочистої частини Дональд Трамп та Дейна Вайт зайняли свої місця у залі для перегляду поєдинків. Бійцівський турнір приймає спеціально споруджена арена, розташована поруч із Білим домом у Вашингтоні.

Головною подією цього спортивного вечора стане поєдинок за чемпіонський титул у легкій ваговій категорії, в якому зійдуться Ілія Топурія та Джастін Гетжі.

Нагадаємо, 25 травня на території Білого дому офіційно стартувало будівництво арени для турніру UFC Freedom Fights 250, який запланований уже на 14 червня. Подія стане першим професійним спортивним турніром, проведеним безпосередньо на території президентської резиденції США.

За інформацією телеканалу, у понеділок 25 травня робітники почали монтувати елементи освітлювальної конструкції та зводити тимчасову арену. Очікується, що майданчик зможе вмістити близько 5000 запрошених гостей.

Про плани організувати турнір UFC у президентській резиденції стало відомо ще 5 липня 2025 року. Тоді в адміністрації Трампа заявляли, що хочуть перетворити подію на масштабне медійне шоу з політичним і символічним підтекстом. Подія стане першим професійним турніром зі змішаних єдиноборств в історії президентської резиденції США.