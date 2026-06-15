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Японія вигризає нічию у Нідерландів у напруженому матчі на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Японія вигризає нічию у Нідерландів у напруженому матчі на Чемпіонаті світу 2026
Японія була першою командою, яка забезпечила собі право грати на Чемпіонаті світу, після господарів турніру
фото: Japan Football Association

Азійська команда «показала зуби» під час матчу з одним з тіньових фаворитів світової першості

Збірні Японії та Нідерландів зіграли у найбільш результативну нічию цьогорічного Чемпіонату світу з футболу, забивши одразу по два м'ячі в ворота одне одного. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри 

Нідерланди та Японія видали один із найцікавіших матчів дня, у якому жодна з команд не заслужила на поразку. Перший тайм пройшов у досить обережній боротьбі. Нідерландці більше контролювали м'яч і створили кілька хороших нагод, але Зіон Сузукі впорався з ударом Доніелла Малена вже на старті зустрічі, а згодом надійно діяв і після стандартів. Японці відповідали своїми моментами наприкінці тайму: Кейто Накамура та Аясе Уеда були близькими до гола, однак реалізувати свої шанси не змогли.

Після перерви гра помітно пожвавилася. На 51-й хвилині Раян Гравенберх виконав точну подачу, а Вірджил ван Дейк ударом головою відкрив рахунок. Проте перевага «помаранчевих» тривала недовго. Всього шість хвилин знадобилося Кейто Накамурі, який отримав м'яч біля штрафного майданчика, знайшов можливість для удару та точно пробив у ближній кут, зрівнявши рахунок.

Нідерланди продовжували більше атакувати і вдруге вийшли вперед на 64-й хвилині. Тоді Крісенсіо Саммервілл отримав передачу від Гравенберха на підступах до штрафного майданчика та влучним ударом відправив м'яч у дальній кут. Після цього команда Рональда Кумана виглядала ближчою до перемоги.

Однак японці не зупинилися й поступово перехопили ініціативу. Особливо активними були Такефуса Кубо та гравці, які вийшли на заміну. Розв'язка ж настала наприкінці зустрічі. На 89-й хвилині після подачі з кутового Кокі Огава виграв боротьбу у повітрі та скинув м'яч у воротарський майданчик, де Даїчі Камада з близької відстані переправив його у сітку.

У компенсований час Нідерланди намагалися вирвати перемогу, але японська оборона вистояла. У підсумку матч завершився результативною нічиєю 2:2. Хоча Нідерланди більше володіли м'ячем і частіше загрожували воротам суперника, але Японія продемонструвала характер, двічі відігралася по ходу зустрічі та заслужено здобула важливий бал у боротьбі за вихід із групи.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет F

Нідерланди – Японія 2:2 (0:0)

  • Голи: Ван Дейк (51), Саммервіл (64) – Накамура (57), Камада (88)

Нагадаємо, що раніше Катар шокував Швейцарію і вирвав нічию на Чемпіонаті світу 2026

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Японія чемпіонат світу Нідерланди

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