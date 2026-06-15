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Збірна Швеції надупевнено переграла Туніс на Чемпіонаті світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна Швеції надупевнено переграла Туніс на Чемпіонаті світу 2026
«Тре Крунур» яскраво стартували на турнірі
фото: Getty Images

Цього разу на Мундіалі обійшлося без сенсації

Національна команда Швеції розгромила збірну Тунісу (5:1) в стартовому турі групового етапу Чемпіонату світу в квартеті F. Про це повідомляє «Главком».

Скандинави заволоділи ініціативою у дебюті. Тиск підопічних Грема Поттера дозволив оформити швидкий гол. Після передачі з глибини оборона тунісців заблокувала спроби Ісака та Йокереса, та з підбирання Аярі потужно пробив у дев'ятку з-за меж штрафного.

Збірна Швеції надупевнено переграла Туніс на Чемпіонаті світу 2026 фото 1
фото: Getty Images

«Карфагенські орли» забрали м'яч під контроль. Утім, перетворити володіння у гострі моменти команда Сабрі Лямуші. Натомість після водопою у середині першого тайму Швеція провела ще одну результативну атаку – Ісак утік лівим флангом, увійшов у штрафний та з-під оборонця пробив у дальній кут.

Здавалося, що «Тре Крунур» знову перебрали ініціативу на себе. Та збірна Тунісу відновила інтригу перед перервою. Це Рекік ефектно замкнув головою навіс Ганнібала з правого флангу.

Збірна Швеції надупевнено переграла Туніс на Чемпіонаті світу 2026 фото 2
фото: Getty Images

Зі стартом другої половини африканці кинулися вперед. Тунісці провели кілька небезпечних атак, але до реальних нагод забити справа не дійшла. Вгамувала запал суперника Швеція на 59-й хвилині – Ісак обікрав Скірі перед чужим штрафним, а Йокерес із відскоку відправив м'яч у кут.

Скандинави впіймали кураж і продовжили атакувати ворота Тунісу. Як наслідок, колектив Поттера довів таки рахунок до розгромного. Це Сванберг щойно вийшов із лави запасних, як у дотик із центру штрафного замкнув передачу зі стандарту.

А вже в доданий арбітром час шведи забили вп'яте. Ще раз власну майстерність продемонстрував Аярі. Цього разу він забив із відскоку діагональним ударом у верхній кут майже з лінії штрафного.

З перемогою в активі збірна Швеції очолила групу після нічиєї конкурентів. У наступному турі Тре Крунур протистоятимуть Нідерландам. Натомість національна команда Тунісу зустрінеться з Японією. Ці матчі відбудуться 20-21 червня.

Повну версію матчу дивіться тут:
https://megogo.net/ua/sport/28028376-shvetsiia-tunis.html

Чемпіонат світу 2026. Група F

Швеція – Туніс – 5:1

  • Голи: Аярі, 7, 90+6, Ісак, 30, Йокерес, 59, Сванберг, 84 – Рекік, 43

Standings provided by Sofascore

До слова, раніше Кот-д'Івуар вирвав перемогу над збірною Еквадору під завісу поєдинку. Долю зустрічі вирішив один м'яч. Гол оформив півзахисник англійського «Манчестер Юнайтед» Діалло.

Нагадаємо, напередодні національна команда Японії врятувала нічию зі збірною Нідерландів на останніх хвилинах. У складі помаранчевих забили оборонець ван Дейк і нападник Саммервілл. Від японців відповіли хавбеки Накамура та Камада.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Александр Ісак

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