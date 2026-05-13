Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» – «Колос». Прогноз і анонс на матч 28 туру УПЛ

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» – «Колос». Прогноз і анонс на матч 28 туру УПЛ
«Біло-сині» прагнуть повернутися до трійки найкращих
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд протистоятиме команді з області

Сьогодні, 13 травня, київське «Динамо» прийме ковалівський «Колос» у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Колос»

Привабливішими на 13:15 13 травня виглядають шанси киян, переконані букмекери GGBET. На перемогу «біло-синіх» запропоновано коефіцієнт 1,44. Тим часом потенційну звитягу «хліборобів» оцінено кефом 7,80. На підсумкову нічию закладено бал 4,84. На впевнену перемогу «Динамо» (2:0) виставлено коефіцієнт 6,42. Натомість на тотал менше 1,0 запропоновано кеф 9,59.

Передматчевий стан команд

Суперники підходять до поєдинку в різному гуморі. Столичний гранд в останніх трьох турах переміг лише одного разу – криворізький «Кривбас» у голепаді (6:5) з голами форварда Пономаренка, оборонця Михавка, вінгера Волошина, хавбека Буяльського та дублем вінгера Ярмоленка. Далі кияни програли Класичне донецькому «Шахтарю» (1:2) з м'ячем того ж Пономаренка та розписали нульову нічию з черкаським ЛНЗ.

Натомість «Колос» іде з чотириматчевою серією перемог без пропущених м'ячів. Минулого тижня хавбек Ррапай приніс перемогу над Кудрівкою (1:0). Зате з «Олександрією» (3:0) та «Полтавою» (2:0) ковалівці розібралися значно впевненіше. Першим забивали винятково хавбеки – Денісенко, Демченко та Хрипчук. Зате останній команді УПЛ забили форвард Тахірі та крайній нападник Салабай.

Реклама. 21+

Київське «Динамо» має амбітні плани на другу частину сезону із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Орієнтовні склади команд

«Динамо»: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак – Яцик – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Редушко – Пономаренко

«Колос»: Пахолюк – Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков – Еліас – Кане, Гагнідзе, Ррапай, Гусол – Тахірі

Історія очних зустрічей

У першому колі «хліборобам» вдалося оформити сенсацію. На власному полі підопічні Руслана Костишина вдруге в історії переграли «Динамо» (2:1). У складі ковалівців дубль оформив форвард Климчук. Єдиний м'яч «біло-синіх» під завісу поєдинку забив крайній нападник Огундана.

Загалом команди зіграли 14 матчів у Прем'єр-лізі. Значна перевага залишається на боці столичного гранда – сім перемог, зокрема п'ять розгромних. Щоправда, останній успіх «Динамо» датований травнем 2024 року. У минулому сезоні команди розписали нічиї (двічі по 1:1). З чинних футболістів обох команд Климчук залишається найкращим бомбардиром протистояння (два голи).

Де дивитися матч «Динамо» – «Колос»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Паралельно транслюватиме матч наживо телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 15:30 за київським часом.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гірники» повернулися на трон УПЛ
«Шахтар» достроково став чемпіоном України
10 травня, 17:21
«Гірники» здобули перемогу з великим рахунком
«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги
10 травня, 17:29
Підопічні Арди Турана святкуватимуть цілий вечір
Футболісти «Шахтаря» облили Турана ігристим посеред пресконференції
10 травня, 19:54
«Гірники» завоювали титул УПЛ
«Шахтар» гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів
10 травня, 21:30
Олександра Паскаль приєдналася до свята «гірників»
Незламна юна гімнастка Паскаль відсвяткувала чемпіонство з «Шахтарем»
11 травня, 13:38
Від срібних нагород до вильоту минув лише рік
«Зоря» відправила віцечемпіона України в Першу лігу
Вчора, 14:57
Команди оформили п'ять голів на двох за тайм
«Епіцентр» оформив шалену перемогу над «Поліссям» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:35
Прорив криворіжців господарі не зупинили
«Кривбас» упевнено переграв «Верес» у чемпіонаті України
Вчора, 19:56
Суперники багато боролися і чимало забили
«Металіст 1925» розписав результативну нічию з «Карпатами» в Прем'єр-лізі
Вчора, 20:08

Новини

Чергова міжнародна федерація повернула Білорусь до змагань
Чергова міжнародна федерація повернула Білорусь до змагань
Учасник Ліги чемпіонів запланував змінити тренера в міжсезоння
Учасник Ліги чемпіонів запланував змінити тренера в міжсезоння
Україна вже здобула 11 нагород на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Україна вже здобула 11 нагород на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
«Динамо» – «Колос». Прогноз і анонс на матч 28 туру УПЛ
«Динамо» – «Колос». Прогноз і анонс на матч 28 туру УПЛ
Збірна Німеччини розгляне повернення ветерана до Чемпіонату світу 2026
Збірна Німеччини розгляне повернення ветерана до Чемпіонату світу 2026
Чемпіонат світу з футболу: США відмовили у візах п'ятьом футболістам збірної Іраку
Чемпіонат світу з футболу: США відмовили у візах п'ятьом футболістам збірної Іраку

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну