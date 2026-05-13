«Динамо» – «Колос». Прогноз і анонс на матч 28 туру УПЛ

Сьогодні, 13 травня, київське «Динамо» прийме ковалівський «Колос» у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Колос»

Привабливішими на 13:15 13 травня виглядають шанси киян, переконані букмекери GGBET. На перемогу «біло-синіх» запропоновано коефіцієнт 1,44. Тим часом потенційну звитягу «хліборобів» оцінено кефом 7,80. На підсумкову нічию закладено бал 4,84. На впевнену перемогу «Динамо» (2:0) виставлено коефіцієнт 6,42. Натомість на тотал менше 1,0 запропоновано кеф 9,59.

Передматчевий стан команд

Суперники підходять до поєдинку в різному гуморі. Столичний гранд в останніх трьох турах переміг лише одного разу – криворізький «Кривбас» у голепаді (6:5) з голами форварда Пономаренка, оборонця Михавка, вінгера Волошина, хавбека Буяльського та дублем вінгера Ярмоленка. Далі кияни програли Класичне донецькому «Шахтарю» (1:2) з м'ячем того ж Пономаренка та розписали нульову нічию з черкаським ЛНЗ.

Натомість «Колос» іде з чотириматчевою серією перемог без пропущених м'ячів. Минулого тижня хавбек Ррапай приніс перемогу над Кудрівкою (1:0). Зате з «Олександрією» (3:0) та «Полтавою» (2:0) ковалівці розібралися значно впевненіше. Першим забивали винятково хавбеки – Денісенко, Демченко та Хрипчук. Зате останній команді УПЛ забили форвард Тахірі та крайній нападник Салабай.

Орієнтовні склади команд

«Динамо»: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак – Яцик – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Редушко – Пономаренко

«Колос»: Пахолюк – Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков – Еліас – Кане, Гагнідзе, Ррапай, Гусол – Тахірі

Історія очних зустрічей

У першому колі «хліборобам» вдалося оформити сенсацію. На власному полі підопічні Руслана Костишина вдруге в історії переграли «Динамо» (2:1). У складі ковалівців дубль оформив форвард Климчук. Єдиний м'яч «біло-синіх» під завісу поєдинку забив крайній нападник Огундана.

Загалом команди зіграли 14 матчів у Прем'єр-лізі. Значна перевага залишається на боці столичного гранда – сім перемог, зокрема п'ять розгромних. Щоправда, останній успіх «Динамо» датований травнем 2024 року. У минулому сезоні команди розписали нічиї (двічі по 1:1). З чинних футболістів обох команд Климчук залишається найкращим бомбардиром протистояння (два голи).

Де дивитися матч «Динамо» – «Колос»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Паралельно транслюватиме матч наживо телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 15:30 за київським часом.