Жіноча кадетська збірна України з баскетболу програла стартовий матч чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
У стартовому для себе матчі підопічні Віталія Чернія поступились Болгарії з рахунком 59:69

Жіноча збірна України з баскетболу U-16 з поразки стартувала на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який розпочався у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В стартовому для себе матчі підопічні Віталія Чернія поступились Болгарії з рахунком 59:69.

Українки краще почали матч, після п’яти хвилин гри вели 11:5, але далі вдалий відрізок Болгарії дозволив супернику навіть вийти вперед, хоча чверть виграли українки 20:19. В другій чверті Україна знову краще діяла, зуміла створити собі перевагу +8, але в кінці знову розгубила її, хоча на велику перерву команди пішли за переваги України +1 – 35:34.

Провальним виявився початок третьої чверті – ривок 14:0 і 20:2 від Болгарії дозволив їм повести +18 в середині третьої десятихвилинки. Українки до кінця чверті зуміли лише зупинити ривок суперниці, а в останній попри намагання змогли лише скоротити відставання до 10 очок.

В результаті програвши лише одну з чотирьох чвертей, збірна України поступилась Болгарії на старті чемпіонату Європи. Завтра дівчата зіграють зі збірною Литви, яка пропускала перший ігровий день.

У збірної України дабл-дабл оформила Даліла Мурзова – 14 очок та 14 підбирань. У її сестри Домініки Мурзової 14 очок та 6 підбирань – вони найрезультативніші в нашій команді.

Чемпіонат Європи U-16. Жінки, Дивізіон В

Стамбул, Туреччина

Україна – Болгарія 59:69 (20:19, 15:15, 7:24, 17:11)

Україна: Глухова 5, Дзігора 5 + 4 підбирання, Домініка Мурзова 14 + 6 підбирань, Гулямова 8 + 6 підбирань, Саприга 6 + 5 підбирань – старт; Даліла Мурзова 14 + 14 підбирань, Максимчук 6, Коломієць 1, Космач 0

Як ми повідомляли, національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

