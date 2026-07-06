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Збірна України з баскетболу дізналася розклад матчів у кваліфікації Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з баскетболу дізналася розклад матчів у кваліфікації Чемпіонату світу
Україна з другого місця в групі вийшла до другого етапу відбору на Чемпіонат світу
фото: ФІБА

Збірна України розпочне другий етап 28 серпня номінально домашнім матчем проти Греції

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За підсумками першого етапу до групи I вийшли Іспанія, Україна та Грузія з групи А, а також Чорногорія, Португалія і Греція з групи В.

Відповідно до регламенту, команди не проводитимуть повторних матчів із суперниками зі своєї початкової групи. Таким чином, збірна України зіграє по два матчі проти Греції, Чорногорії та Португалії.

Збірна України розпочне другий етап 28 серпня номінально домашнім матчем проти Греції, після чого 31 серпня на виїзді зіграє з Чорногорією.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи здобудуть путівки на фінальну частину чемпіонату світу-2027, яка відбудеться в Катарі.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України здобула впевнену перемогу над Грузією у Ризі у номінально домашньому матчі відбору Чемпіонату світу 2027 з баскетболу з рахунком 95:76.

Теги: баскетбол

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