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Визначилися суперники України на другому етапі відбору до Чемпіонату світу з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначилися суперники України на другому етапі відбору до Чемпіонату світу з баскетболу
Україна з другого місця в групі вийшла до другого етапу відбору на Чемпіонат світу
фото: ФБУ

Збірна України зіграє проти Чорногорії, Португалії та Греції

Національна чоловіча збірна України з баскетболу дізналася всіх суперників на другому етапі кваліфікації Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У заключному турі першого етапу відбору Україна впевнено перемогла Данію на виїзді (99:69), а Грузія в драматичному матчі в овертаймі здолала Іспанію – 91:89, відігравши 22-очкове відставання.

В підсумку Україна з другого місця в групі вийшла до другого етапу.

Нові суперники України

Відповідно до формату кваліфікації, на наступному етапі три кращі команди групи А (Іспанія, Україна, Грузія), об’єднуються з групою В.

Там в останньому турі Португалія несподівано перемогла Грецію – 71:56, завдавши грекам другої поразки поспіль, а Чорногорія в напруженому матчі здолала Румунію – 65:64.

В результаті Чорногорія виграла групу з показником 4-2, також до другого етапу вийшли Португалія (3-3) та Греція (3-3), причому Португалія випередила Грецію завдяки перевазі за результатами особистих зустрічей.

Таким чином, на другому етапі збірна України зіграє проти Чорногорії, Португалії та Греції. Із кожним із суперників українці проведуть по два матчі – вдома та на виїзді.

До другого етапу всі команди переносять результати матчів першого раунду. Збірна України розпочне боротьбу з показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірна таблиця групи України у фінальному раунді відбору

  1. Іспанія – 5 перемог/1 поразка, 11 очок
  2. Україна – 4/2, 10 очок
  3. Чорногорія – 4/2, 10 очок
  4. Португалія – 3/3, 9 очок
  5. Греція – 3/3, 9 очок
  6. Грузія – 3/3, 9 очок

Матчі другого етапу також пройдуть у листопаді 2026 року та лютому 2027 року.

За підсумками цього раунду три найкращі збірні групи з шести команд здобудуть путівки на чемпіонат світу-2027, який прийматиме Катар.

Наступне ігрове вікно відбудеться наприкінці серпня 2026 року. 28 серпня Україна зіграє проти Греції номінально домашній матч, а 31 серпня зіграє на виїзді проти Чорногорії. 

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України здобула впевнену перемогу над Грузією у Ризі у номінально домашньому матчі відбору Чемпіонату світу 2027 з баскетболу з рахунком 95:76.

Теги: баскетбол

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