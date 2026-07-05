Ветеран збірної України з баскетболу Денис Лукашов: «Найважливіше сьогодні було здобути перемогу»

Баскетболіст поділився секретами успіху України у матчі проти Данії

Чоловіча збірна України з баскетболу впевнено завершила перший етап відбору на Чемпіонат світу 2027, розгромивши на виїзді Данію та гарантувавши собі вихід до наступного раунду кваліфікації. Після фінальної сирени один із найдосвідченіших баскетболістів національної команди Денис Лукашов дав післяматчевий коментар «Главкому».

Сьогодні збірна України здобула дуже впевнену перемогу, набравши 99 очок. Як ви для себе і для команди оціните цей матч?

Найважливіше сьогодні було здобути перемогу. Неважливо, з яким рахунком. Ми налаштувалися на дуже серйозний бій, бо Данія ще не мала перемог, і ми розуміли, що вони будуть битися перед своїми вболівальниками вдома. Не все спочатку виходило, десь ми повільно почали грати, але потім знайшли свій баскетбол. Трохи почали розуміти, як треба грати в захисті, і в підсумку здобули важливу перемогу. Але хочу ще раз підкреслити: неважливо, з яким рахунком ми перемогли, найважливіше – це перемога.

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Перша чверть була досить складною для нашої команди і в захисті, і в нападі. Що, на вашу думку, найбільше не вдалося на старті?

Я вважаю, що ми почали гру без достатньої агресії, як це робили проти більш сильних суперників. Також були помилки в захисті, які ми ще вчора розбирали й до яких готувалися. Але почали десь повільно, десь несерйозно. Потім, коли тренер нам, скажімо так, сказав кілька слів, ми почали грати по-іншому, і все одразу вдалося.

Натомість друга половина матчу була дуже впевненою у виконанні збірної України. Що ви найбільше відзначите в цій частині гри?

Ми непогано грали в захисті, а також Святослав Михайлюк почав влучати складні кидки. Ми знаходили вільні кидки, потім відчули впевненість, спіймали ігровий ритм, і нас уже було важко зупинити. Данія в якийсь момент втратила свою впевненість, а ми довели справу до перемоги.

Дуже часто від тренерів можна почути, що гра в збірних України будується саме від захисту. Як вважаєте, нинішня збірна України більше захисна чи атакувальна?

Я не можу однозначно відповісти. Тренер завжди налаштовує нас виходити з першої секунди й бути агресивними, неважливо де – у нападі чи в захисті. Треба показати, що сьогодні ми вийшли битися і вам нічого не буде легко зробити ані в нападі, ані в захисті. Ми будемо всюди боротися, битися і хочемо показати, що сьогодні ми тут лише з однією ціллю – перемогти.

Нагадаємо, що Україна розгромила Данію у кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу.