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Україна - Грузія: хайлайти яскравої перемоги нашої збірної у кваліфікації Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна - Грузія: хайлайти яскравої перемоги нашої збірної у кваліфікації Чемпіонату світу
Перший етап кваліфікації на світову баскетбольну першість Україна завершить виїзним матчем з Данією у неділю, 5 липня

Україна завдяки перемозі над Грузією достроково вийшла до другого етапу відбору на Чемпіонат світу

Національна чоловіча збірна України здобула впевнену перемогу над Грузією у Ризі у номінально домашньому матчі відбору Чемпіонату світу 2027 з баскетболу з рахунком 95:76. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Найрезультативнішим гравцем України став Святослав Михайлюк, який набрав 28 очок, зокрема реалізував 5 дальніх влучань та продемонстрував 100-відсоткову реалізацію штрафних (7/7). У Олександра Ковляра чотири триочкових і загалом 20 очок.

Україна завдяки перемозі достроково вийшла до другого етапу відбору на Чемпіонату світу, а перший етап завершить виїзним матчем з Данією у неділю, 5 липня.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Україна – Грузія 95:76 (30:27, 19:14, 26:19, 20:16)

  • Україна: Ковляр 20 + 6 передач, Михайлюк 28 + 5 підбирань + 4 передачі, Ткаченко 5, Бобров 9 + 5 підбирань, Скапінцев 17 + 14 підбирань – старт; Войналович 7, Лукашов 6, Кличко 2 + 5 підбирань, Ковальов 1, Тиртишник 0, Кобзистий 0, Шеліст 0

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: Святослав Михайлюк баскетбол

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