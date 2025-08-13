Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з баскетболу U-16 вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з баскетболу U-16 вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи
Підопічні Олега Шевченка виграли три матчі з п’яти на груповому етапі

В 1/4 фіналу чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії

Кадетська чоловіча збірна України продовжить боротьбу за медалі на чемпіонаті Європи U-16 у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Підопічні Олега Шевченка виграли три матчі з п’яти на груповому етапі і після поразки від Хорватії в останньому турі були вимушені чекати завершення всіх матчів групи, зокрема нам потрібна була перемога Данії та Нідерландами.

В результаті Данія впевнено обіграла Нідерланди 72:58. Україна і Данія завершили груповий етап з однаковою кількістю перемог, але завдяки перемозі в особистий зустрічі в першому турі саме українці стали другими і вийшли в чвертьфінал.

В 1/4 фіналу чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії, яка виграла групу D, здобувши чотири перемоги в чотирьох матчах над Чехією, Болгарією, Угорщиною та Норвегією. Матч відбудеться 14 серпня о 17:00.

В других чвертьфінальних парах зіграють Португалія – Боснія та Герцеговина, Польща – Чорногорія та Хорватія – Чехія. Три кращі збірні Дивізіону В окрім медалей отримають право в наступному році зіграти у Дивізіоні А.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За кількістю офіційних матчів в складі збірної України Бобров вийшов на одноосібне четверте місце
Бобров увійшов в топ-5 в історії збірної України з баскетболу за набраними очками
11 серпня, 18:00
Санон наздогнав в рейтингу Дмитра Забірченка і Андрія Лебедєва
Санон увійшов в топ-10 в історії збірної України з баскетболу за реалізованими триочковими
11 серпня, 12:55
Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна проведе 16 серпня
Україна здобула першу перемогу у пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
9 серпня, 19:27
У суботу українки зустрінуться зі Словаччиною
Жіноча збірна Україна з баскетболу U-20 поступилась Болгарії на чемпіонаті Європи
8 серпня, 10:04
Завтра, 7 серпня, українки зіграють о 21:30 проти Болгарії
Жіноча молодіжна збірна України з баскетболу програла Сербії на чемпіонаті Європи
6 серпня, 18:46
В останній ігровий день чемпіонату Європи збірна України зіграє зі підсумкові 17-18 місця
Збірна України з баскетболу U-18 розгромила Ірландію на чемпіонаті Європи
2 серпня, 17:59
За рішенням тренерського штабу трансляція матчів України з Нідерландами не передбачена
Збірна України з баскетболу проведе два контрольні матчі з Нідерландами
24 липня, 17:15
Збірна України продовжує готуватися до чемпіонату Європи
Збірна України з баскетболу U-18 зіграла першу контрольну гру перед чемпіонатом Європи
16 липня, 13:19
Шульга не здійснив жодної втрати за 25 хвилин ігрового часу
Шульга віддав вісім результативних передач в матчі Літньої ліги НБА
15 липня, 10:33

Новини

У БК «Запоріжжя» відбулася зміна головного тренера
У БК «Запоріжжя» відбулася зміна головного тренера
Стала відома орієнтовна вартість кільця з діамантом, яке Роналду подарував Джорджині
Стала відома орієнтовна вартість кільця з діамантом, яке Роналду подарував Джорджині
Вперше за 20 років жоден український клуб не зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів
Вперше за 20 років жоден український клуб не зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів
Збірна України з баскетболу U-16 вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи
Збірна України з баскетболу U-16 вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи
«Я просто закохався». Забарний прокоментував свій перехід в «ПСЖ»
«Я просто закохався». Забарний прокоментував свій перехід в «ПСЖ»
«Динамо» зазнало поразки від «Пафоса»
«Динамо» зазнало поразки від «Пафоса»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
11K
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
7995
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
7196
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
3960
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua