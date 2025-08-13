Збірна України з баскетболу U-16 вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи

Підопічні Олега Шевченка виграли три матчі з п’яти на груповому етапі

В 1/4 фіналу чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії

Кадетська чоловіча збірна України продовжить боротьбу за медалі на чемпіонаті Європи U-16 у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Підопічні Олега Шевченка виграли три матчі з п’яти на груповому етапі і після поразки від Хорватії в останньому турі були вимушені чекати завершення всіх матчів групи, зокрема нам потрібна була перемога Данії та Нідерландами.

В результаті Данія впевнено обіграла Нідерланди 72:58. Україна і Данія завершили груповий етап з однаковою кількістю перемог, але завдяки перемозі в особистий зустрічі в першому турі саме українці стали другими і вийшли в чвертьфінал.

В 1/4 фіналу чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії, яка виграла групу D, здобувши чотири перемоги в чотирьох матчах над Чехією, Болгарією, Угорщиною та Норвегією. Матч відбудеться 14 серпня о 17:00.

В других чвертьфінальних парах зіграють Португалія – Боснія та Герцеговина, Польща – Чорногорія та Хорватія – Чехія. Три кращі збірні Дивізіону В окрім медалей отримають право в наступному році зіграти у Дивізіоні А.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.