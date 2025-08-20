Збірна України з боксу U-23 здобула 11 нагород на турнірі у Боснії і Герцеговині

Українська збірна перемогла у медальному та командному заліках турніру

Найкращим боксером турніру став українець Джамал Кулієв

Найкращою стала збірна України з боксу U-23 на міжнародному турнірі під егідою World Boxing у Боснії і Герцеговині. Про це повідомляє Главком з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Чемпіонами у своїх категоріях стали: Максим Зименко (до 55 кг), Расул Гулієв (до 60 кг), Олександр Васько (до 65 кг), Джамал Кулієв (до 75 кг), Артур Касьянов (до 80 кг), Микола Лактіонов (до 85 кг), Всеволод Рибалко (до 90 кг), Станіслав Цуркан (понад 90 кг).

Срібні призери: Марина Шевченко (до 65 кг) та Євгеній Іванюк (до 70 кг).

Бронзову нагороду здобула Тетяна Іванова (до 65 кг).

Найкращим боксером турніру став Джамал Кулієв. Максим Зименко отримав нагороду за найкращий фінальний бій – проти представника з Гонконгу.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.