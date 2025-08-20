Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з боксу U-23 здобула 11 нагород на турнірі у Боснії і Герцеговині

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з боксу U-23 здобула 11 нагород на турнірі у Боснії і Герцеговині
Українська збірна перемогла у медальному та командному заліках турніру

Найкращим боксером турніру став українець Джамал Кулієв

Найкращою стала збірна України з боксу U-23 на міжнародному турнірі під егідою World Boxing у Боснії і Герцеговині. Про це повідомляє Главком з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Чемпіонами у своїх категоріях стали: Максим Зименко (до 55 кг), Расул Гулієв (до 60 кг), Олександр Васько (до 65 кг), Джамал Кулієв (до 75 кг), Артур Касьянов (до 80 кг), Микола Лактіонов (до 85 кг), Всеволод Рибалко (до 90 кг), Станіслав Цуркан (понад 90 кг).

Срібні призери: Марина Шевченко (до 65 кг) та Євгеній Іванюк (до 70 кг).

Бронзову нагороду здобула Тетяна Іванова (до 65 кг).

Найкращим боксером турніру став Джамал Кулієв. Максим Зименко отримав нагороду за найкращий фінальний бій – проти представника з Гонконгу.

Українська збірна перемогла у медальному та командному заліках турніру.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: бокс Джамал Кулієв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У липні минулого року Двалі втратив око під час вуличної бійки в анексованому Криму
Російський боксер, який в Криму втратив око, сподівається продовжити кар'єру
24 липня, 16:59
Катерина та Олександр вперше зустрілись за шкільною партою у Сімферополі
Ексдружина російського боксера позаздрила стосункам Усика з його коханою
26 липня, 18:07
Американець почав займатися боксом у в'язниці
Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях
28 липня, 20:40
Томмі Брукс працював із братами Кличками
Помер колишній тренер братів Кличків
31 липня, 06:32
Тренер схопив арбітра за горло і почав його душити – їх довелося розбороняти представникам обох боксерів
Боксерський поєдинок завершився скандалом: тренер намагався задушити арбітра
30 липня, 09:53
Цзю (у нижньому правому куті) за свою кар'єру переміг 14 бійців у поєдинках за титул чемпіона світу
Легендарний боксер взяв участь у пропагандистському турнірі в анексованому Криму
30 липня, 10:38
Муллажонов – володар золотої медалі Олімпійських ігор 2024 року в категорії до 92 кг
Чинний олімпійський чемпіон з боксу погорів на вживанні допінгу
30 липня, 14:28
Усик є абсолютним чемпіоном світу з боксу
The Ring оновив рейтинг суперважкої ваги: хто претендує на пояси Усика
31 липня, 13:51
Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець (у центрі) здобули золото Всесвітніх ігор
Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор
8 серпня, 20:40

Новини

Баскетболіст збірної України Тиртишник продовжить грати в Італії
Баскетболіст збірної України Тиртишник продовжить грати в Італії
Збірна України з боксу U-23 здобула 11 нагород на турнірі у Боснії і Герцеговині
Збірна України з боксу U-23 здобула 11 нагород на турнірі у Боснії і Герцеговині
«Металіст 1925» підписав контракт з нападником збірної Косово
«Металіст 1925» підписав контракт з нападником збірної Косово
Тренер збірної України з баскетболу прокоментував підготовку до гри зі Словаччиною
Тренер збірної України з баскетболу прокоментував підготовку до гри зі Словаччиною
Інтерв’ю чемпіона України з кіокушинкай карате спровокувало скандал. Національна федерація зробила заяву
Інтерв’ю чемпіона України з кіокушинкай карате спровокувало скандал. Національна федерація зробила заяву
Був снайпером та кулеметником. ЗСУ на фронті знищили кандидата у майстри спорту з самбо
Був снайпером та кулеметником. ЗСУ на фронті знищили кандидата у майстри спорту з самбо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2201
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1898
Припинення вогню не буде. Що далі?
1893
До Дня Незалежності України у Києві заплановано 12 безкоштовних екскурсій: як потрапити
1797
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Сьогодні, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Сьогодні, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Сьогодні, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua