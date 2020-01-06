Збірна України з гандболу програла і останній матч на Yellow cup



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Попереду у збірної фінад чемпіонату Європи

Міжнародний турнір українці завершили на останньому місці

Не вдалим вийшов розминочний, перед фіналом Євро 2020, турнір для збірної України з гандболу. Напередодні ігор в фінальній частині чемпіонату Європи команда Сергія Бебешка намагалася розім’ятися в Швейцарії, на традиційних змаганнях «Yellow cup». Зазнавщи поразок від Швейцарії та Тунісу, в заключний день змагань хлопці поступилися ще й Тунісу.

Українці грали без Артема Козакевича та Павла Гурковського, яким необхідно пару днів на відновлення після незначних ушкоджень, пише Федерація гандболу України. Крім цього весь матч на лаві запасних провів основний воротар Генадій Комок, лише наприкінці матчу на майданчик вийшов капітан Захар Денисов. Головний тренер Сергій Бебешко діяв згідно зі своїм планом – більше випробовувати гравців, які отримували не так багато часу в минулих матчах. Зокрема у воротах місце зайняв Антон Деревянкін, також в основі вийшли Євген Жук та Дмитро Горіга.

По ходу гри Бебешко проводив заміни, аби награти й інших виконавців, натомість лише наприкінці матчу – у вирішальні хвилини – тренер виставив склад найбільш наближений до бойового – коли одночасно на майданчику перебувають і Станіслав Жуков, і Владислав Остроушко, і Олександр Тільте. Українці прагнули перемогти і відчували, що це їм по силах. По ходу 2-го тайму наша команда виходила вперед, створювали великі проблеми захисту Тунісу своєю атакуючою схемою 7 на 6. Варто виділити реалізацію Дмитра Ільченка (5/5) та Євгена Жука (4/4), результативну гру Станіслава Жукова (6 голів). Проте найкращим снайпером нашої команди став Андрій Акіменко – 8 голів. І все ж витягнути гру не вдалось – третя і найбільш прикра поразка на турнірі (32:34).

Переможцем Yellowcup, здобувши максимум очок, стала збірна Швейцарії, яка в останній день перемога Нідерланди (31:27). Туніс – другий, голландці на третьому місці.

Збірна України залишається у Вінтертурі і тренуватиметься тут до 8-го січня, а зранку 9-го числа здійснить переліт до Відня. Саме в столиці Австрії наші хлопці проведуть всі матчі групової стадії Євро-2020. Стартуємо 10 січня грою проти Північної Македонії.

Україна - Туніс 32:34 (15:18)

Україна: Комок (н.в.), Терехов, Деревянкін; Ільченко 5, Тільте 1, Буйненко 1, Акіменко 8, Жуков 6, Шевельов 2, Денисов 1, Горіга 3, Жук 4, Чичикало, Остроушко 1, Дорощук, Залевський.

Головний тренер – Сергій Бебешко.

Семиметрові 6/6 – 2/5

Штрафний час: 4 – 6