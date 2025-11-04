Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Казбекова стала переможницею молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Казбекова стала переможницею молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння
У фіналі Рафаель випередила усіх суперниць та здобула золоту нагороду

У Франції відбувся фінальний етап у дисципліні «трудність»

Рафаель Казбекова стала переможницею молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

У Франції відбувся фінальний етап у дисципліні «трудність».

До десятки фіналісток у віковій групі до 17 років потрапила Рафаель Казбекова. Вона виграла кваліфікацію, двічі досягнувши топу.

У фіналі Рафаель випередила усіх суперниць та здобула золоту нагороду.

За підсумками трьох етапів сезону Казбекова посіла 1 позицію у загальному заліку серед дівчат U-17 та стала володаркою Кубка Європи у цій дисципліні.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: скелелазіння спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Себастьян Коу жорстко відреагував на скандал
Неочікувані проблеми: World Athletics виявило втрату понад мільйону євро
31 жовтня, 23:24
Томмі Джейкса трагічно загинув у себе вдома
Пішов з життя 19-річний британський вершник
31 жовтня, 14:49
У ваговій категорії до 48 кг серед юніорок Малащук здобула бронзу у ривку (76 кг) і у сумі двоборства (170 кг)
Малащук принесла Україні перші нагороди чемпіонату Європи (U23) з важкої атлетики
29 жовтня, 12:08
До чемпіонату світу зі спортивної гімнастики Чепурний підходив на тлі ушкодження пальців, якого зазнав під час тренування
«Взагалі не вірив». Чепурний прокоментував бронзу, здобуту на чемпіонаті світу
27 жовтня, 16:10
ISU проведе розслідування через плюшеву ракету, яку тримали Китайські фігуристи на гранпрі
Міжнародний союз ковзанярів проведе розслідування через плюшеву ракету на гранпрі Китаю
27 жовтня, 15:54
Олімпіада-2026 пройде в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого
Пропагандисти повідомили, чи буде Росія проводити альтернативну зимову Олімпіаду
27 жовтня, 15:30
У рамках партнерства спортсмени носитимуть нашивки американської армії на верхньому одязі
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
21 жовтня, 18:45
Савицький у Мексиці здобув три перемоги
Савицький здобув бронзу на етапі гранпрі з дзюдо у Мексиці
20 жовтня, 13:04
7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео
Прихильниця Путіна гімнастка Крамаренко має намір отримати нейтральний статус
6 жовтня, 12:36

Новини

Казбекова стала переможницею молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння
Казбекова стала переможницею молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння
«Зрадив Україну». Очільник НОК Гутцайт прокоментував скандальні заяви гімнаста Ковтуна
«Зрадив Україну». Очільник НОК Гутцайт прокоментував скандальні заяви гімнаста Ковтуна
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Маліновського та багато жовтих карток
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Маліновського та багато жовтих карток
Депутатка Думи поскаржилася на погане фінансування російського спорту
Депутатка Думи поскаржилася на погане фінансування російського спорту
Чиняков здобув три золоті нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики серед юніорів
Чиняков здобув три золоті нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики серед юніорів
Юркевічус набрала сім очок у матчі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
Юркевічус набрала сім очок у матчі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua