Збірна України з важкої атлетики здобула 25 нагород на чемпіонаті Європи серед молоді

У сумі двоборства українські важкоатлети загалом здобули 9 медалей

Збірна України з важкої атлетики завершила виступ на чемпіонаті Європи U20&U23 у Дурресі (Албанія). Про це повідомляє «Главком».

Медальну крапку поставив Богдан Гоза у ваговій категорії +110 кг серед молоді до 23 років. Він здобув золото у ривку (180 кг), посів 5 місце у поштовху (203 кг) і став срібним призером у сумі двоборства (383 кг).

Командні підсумки:

Жіноча команда України U20 – чемпіонки Європи.

Жіноча команда України U23 – 6 місце.

Чоловіча команда України U20 – бронза Європи.

Чоловіча команда України U23 – 4 місце.

У сумі двоборства українські важкоатлети загалом здобули: 9 медалей. У ривку та поштовху (малі медалі) – 16 нагород.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.