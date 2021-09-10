Збірна України з волейболу отримає нечувані преміальні за перемогу над Росією

Нашій команді пообіцяли 10 млн грн. за вихід до 1/4 фіналу

За перемогу над збірною Росії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу українська команда отримає 10 млн грн. преміальних. Про це повідомляє Федерація волейболу України з посиланням на слова президента організації Михайла Мельника.

«В останні роки збірна України з волейболу демонструє хороші результати. Завдяки підтримці корпоративних партнерів національної команди у нас є можливість мотивувати наших хлопців і дівчат на гру не тільки словами, а й фінансово. У той же час вітчизняний волейбол вимагає більшої фінансової підтримки не тільки від українського бізнесу, але і від держави. Завдяки державним програмам розвитку волейболу збірні Польщі та Сербії зовсім недавно вигравали чемпіонати світу та Європи. І тільки за гідної уваги з боку української влади ми зможемо досягти досить пристойних успіхів на європейських і світових форумах», – підкреслив Михайло Мельник.

Матч Україна – Росія в 1/8 фіналу чемпіонату Європи відбудеться 11 вересня. Початок о 18:30. Трансляція – на xsport.