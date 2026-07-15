Міжнародна федерація гандболу допустила збірні Росії до змагань під власним прапором

Гандбол – другий командний вид спорту, де з країн-агресорів зняли санкції після оновлених рекомендацій МОК

Міжнародна федерація гандболу повністю зняла санкції зі збірних Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт організації.

На початку липня 2026 року Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження виступів спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Водночас рішення щодо допуску атлетів з країни-агресорки залишилося за спортивними федераціями.

Посилаючись на заяву МОК, Міжнародна федерація гандболу прийняла рішення щодо зняття санкцій зі збірних Росії та Білорусі та повернення їх до виступів у турнірах під егідою організації. Рішення Міжнародної федерації гандболу означає, що Росія та Білорусь можуть брати участь у турнірах зі своєю національною символікою: прапором та гімном.

Гандбол – другий командний вид спорту, де з Росії та Білорусі зняли санкції після оновлених рекомендацій МОК. Перед цим подібне рішення ухвалили і у волейболі.

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (ФІВБ) вирішила відновити права російських команд. Збірні Росії повернули в рейтинги ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних змаганнях. Зокрема, теоретично представники країни-агресорки зможуть поборотися за вихід на жіночий та чоловічий чемпіонати світу 2027 року.

У федерації наполягають на «фундаментальному праві спортсменів на участь у спорті незалежно від їхньої національності». Водночас використання російських прапора, гімну та інших символів функціонери обговорять окремо. Паралельно ФІВБ цинічно пообіцяла підтримувати українську волейбольну спільноту.