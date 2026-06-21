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Українські рапіристки виграла історичну «бронзу» Чемпіонату Європи з фехтування

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Українські рапіристки виграла історичну «бронзу» Чемпіонату Європи з фехтування
Українські рапіристки поїдуть додому з нагородами
фото: European Fencing Confederation

Вітчизняна четвірка перемогла у втішному фіналі змагань

Українські фехтувальниці обіграли збірну Іспанії у зустрічі за третє місце в командній рапірі на Чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт змагань.

Національна команда України зуміла дотиснути іспанок (37:36). Вітчизняна збірна вперше в історії виграла медаль в цій дисципліні. Кольори України захищали Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт та Крістіна Петрова.

У чвертьфіналі Чемпіонату Європи четвірка українок здолала збірну Угорщини (45:39). А от у півфіналі національна команда нічого не змогла протиставити Італії (22:45). Апеннінки – чинні чемпіонки Старого світу та посідають перше місце в світовому рейтингу.

Чемпіонат Європи цьогоріч приймає французький Антоні. Змагання тривають з 15 червня. Українські спортсмени завоювали на форуму чотири медалі – «золото» та три бронзові нагороди.

До слова, раніше Ольга Сопіт здобула золоту медаль Чемпіонату Європи. Українська фехтувальниця виграла турнір у жіночій рапірі. У фіналі вона здолала італійку Аріанну Ерріго.

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала матір'ю донечки. Дівчинку назвали Аріанною. Батько дитини – наречений українки, італійський шабліст Луїджі Самеле.

Теги: Фехтування чемпіонат Європи фехтувальниця

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