Вімблдон-2026 побив одразу кілька рекордів турніру

Британський турнір Великого шлему пройшов більш ніж успішно

Організатори Вімблдону підбили підсумки 139-го розіграшу турніру, який проходив паралельно з Чемпіонатом світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт змагань.

Вражаючі показники відвідуваності

За два тижні змагань Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету відвідали 550 151 глядач, що стало найкращим показником в історії турніру. Абсолютні рекорди добової відвідуваності були зафіксовані на сьомий, дванадцятий та чотирнадцятий ігрові дні.

Успіх турніру пояснюють кількома чинниками. Вімблдон уперше з 2019 року пройшов без жодної дощової затримки, британець Артур Фері сенсаційно дістався півфіналу, будучи володарем вайлдкарду, а принцеса Вельська Кейт несподівано відвідала знаменитий збір вболівальників біля комплексу.

Потужна цифрова присутність

Не менш вражаючими стали й показники цифрової аудиторії. Кількість підписників офіційних платформ турніру зросла на 11% і досягла 26,6 млн. Контент Вімблдону зібрав 4,8 млрд реакцій та 3,2 млрд переглядів у соціальних мережах.

У Великій Британії трансляції на BBC набрали понад 54,8 млн стримів, а чоловічий фінал дивилися на піку 6,24 млн глядачів. У США ESPN повідомив, що чоловічий фінал став другим за популярністю в історії мовника, а жіночий фінал із середньою аудиторією 1,9 млн встановив рекорд серед жіночих фіналів у країні.

Водночас у Чехії фінал між Ліндою Носковою та Кароліною Муховою забезпечив частку телеперегляду 38,5% і зібрав до 900 тисяч глядачів, а в Німеччині понад 3,5 млн людей переглянули чоловічий фінал за участю Александра Звєрєва після того, як Amazon Prime відкрив трансляцію без платного доступу.

Нагадаємо, що Марта Костюк увійшла до трійки найкращих на Вімблдоні 2026 за важливим показником.