Комащук принесла Україні першу медаль Чемпіонату Європи з фехтування

Українська шаблістка здолала непростих суперниць на шляху до медалі

Титулована українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Аліна Комащук здобула бронзу на континентальній першості з фехтування, що стартувала у французькому Антоні. Про це повідомляє «Главком».

Жага до реваншів від Комащук

Початок турніру на груповому етапі склався для лідерки української збірної непросто: вона здобула чотири з шести перемог під час «пулі», що дало їй одразу 20-й номер посіву (Комащук є шостим номером світового рейтингу). Попри це, їй вдалося оминути 1/32 фіналу і стартувати вже з 1/16 фіналу.

Виступ на стадії вибування Комащук почала з матчу проти польки Зузани Цесляр, якій вона поступилася у півфіналі світової першості 2025 року. Хоча початок бою був доволі важким, кінцівка зустрічі лишилася за українкою, і матч завершився з рахунком 15:11. У наступному раунді вона впевнено переграла дворазову призерку Чемпіонатів світу Деспіну Георгіаду (15:11), що підвело її до довгоочікуваного чвертьфіналу.

На стадії 1/4 фіналу Комащук зустрілася з господаркою доріжки, француженкою Сарою Нутчею. Цей поєдинок мав для українки особливий підтекст, адже саме Нутчі вона поступилася у фіналі минулорічного чемпіонату Європи. Попри шалену підтримку французьких трибун, Комащук зуміла взяти переконливий реванш із зачарованим рахунком 15:11, захистивши свій статус однієї з найсильніших шаблісток континенту та гарантувавши собі нагороду.

Сьомий європейський подіум

У півфінальному поєдинку на центральній доріжці українська олімпійська чемпіонка зійшлася з досвідченою іспанкою Люсією Мартін-Португєс – медалісткою Кубків світу та Гранпрі, яка в 1/8 фіналу зупинила іншу представницю України Олександру Бондар (15:10). На жаль, відігратися за партнерку по команді Аліні не вдалося. Іспанка одразу ж захопила ініціативу й святкувала перемогу з рахунком 7:15.

Попри цю поразку, Комащук другий рік поспіль зійшла на особистий п'єдестал пошани європейської першості. Бронза Антоні-2026 стала вже сьомою медаллю чемпіонатів Європи в кар'єрі Аліни Комащук та її другою особистою нагородою після срібла, завойованого в Генуї-2025.

Нагадаємо, що Комащук вперше у сезоні здобула медаль Кубка світу з фехтування.