Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Комащук принесла Україні першу медаль Чемпіонату Європи з фехтування

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Комащук принесла Україні першу медаль Чемпіонату Європи з фехтування
Аліна Комащук вдруге поспіль піднялася на п'єдестал Чемпіонату Європи в особистій шаблі
Фото: Федерація фехтування України

Українська шаблістка здолала непростих суперниць на шляху до медалі

Титулована українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Аліна Комащук здобула бронзу на континентальній першості з фехтування, що стартувала у французькому Антоні. Про це повідомляє «Главком».

Жага до реваншів від Комащук

Початок турніру на груповому етапі склався для лідерки української збірної непросто: вона здобула чотири з шести перемог під час «пулі», що дало їй одразу 20-й номер посіву (Комащук є шостим номером світового рейтингу). Попри це, їй вдалося оминути 1/32 фіналу і стартувати вже з 1/16 фіналу. 

Виступ на стадії вибування Комащук почала з матчу проти польки Зузани Цесляр, якій вона поступилася у півфіналі світової першості 2025 року. Хоча початок бою був доволі важким, кінцівка зустрічі лишилася за українкою, і матч завершився з рахунком 15:11. У наступному раунді вона впевнено переграла дворазову призерку Чемпіонатів світу Деспіну Георгіаду (15:11), що підвело її до довгоочікуваного чвертьфіналу. 

На стадії 1/4 фіналу Комащук зустрілася з господаркою доріжки, француженкою Сарою Нутчею. Цей поєдинок мав для українки особливий підтекст, адже саме Нутчі вона поступилася у фіналі минулорічного чемпіонату Європи. Попри шалену підтримку французьких трибун, Комащук зуміла взяти переконливий реванш із зачарованим рахунком 15:11, захистивши свій статус однієї з найсильніших шаблісток континенту та гарантувавши собі нагороду.

Сьомий європейський подіум

У півфінальному поєдинку на центральній доріжці українська олімпійська чемпіонка зійшлася з досвідченою іспанкою Люсією Мартін-Португєс – медалісткою Кубків світу та Гранпрі, яка в 1/8 фіналу зупинила іншу представницю України Олександру Бондар (15:10). На жаль, відігратися за партнерку по команді Аліні не вдалося. Іспанка одразу ж захопила ініціативу й святкувала перемогу з рахунком 7:15.

Попри цю поразку, Комащук другий рік поспіль зійшла на особистий п'єдестал пошани європейської першості. Бронза Антоні-2026 стала вже сьомою медаллю чемпіонатів Європи в кар'єрі Аліни Комащук та її другою особистою нагородою після срібла, завойованого в Генуї-2025.

Нагадаємо, що Комащук вперше у сезоні здобула медаль Кубка світу з фехтування

Теги: Фехтування Аліна Комащук Антоні чемпіонат Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одіозна Єгорян вже прибула до Франції та поділилася у своїх соцмережах світлинами зі столиці країни
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, прибула до Франції для участі у Чемпіонаті Європи
15 червня, 11:08
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок є дворазовими віцечемпіонками Олімпіади
Лузан і Рибачок стали чемпіонками Європи з веслування на байдарках і каное
14 червня, 13:44
Анастасія Гнатишин виграла титул у 15
Юна українка несподівано стала чемпіонкою Європи з шахів
5 червня, 22:21
Під час минулого Чемпіонату Європи Україна здобула два золота та одне срібло
З двома олімпійськими чемпіонками. Оголошений склад України на Чемпіонат Європи з фехтування
4 червня, 22:09
Офіс Макрона взяв до відома факти підтримки росіянкою Єгорян війни
Офіс Макрона відреагував на допуск до Чемпіонату Європи з фехтування підсанкційної росіянки
27 травня, 17:20
FIG ухвалила своє рішення без жодних пояснень
Гімнасти з Росії та Білорусі виступатимуть на Євро з власним прапором і гімном
25 травня, 05:20
Румуни незадоволені однією з важливих умов виступу за національну збірну
Одна з європейських волейбольних збірних може пропустити Чемпіонат Європи: у чому причина
23 травня, 20:25
Шаблістка понад місяць не публікувала дописи у соціальних мережах
Харлан пояснила, чому зникла з соціальних мереж
19 травня, 16:30
Влада Харькова минулого року принесла Україні першу за 20 років золоту медаль світової першості у жіночій шпазі
Чемпіонка світу з фехтування Харькова ризикує лишитися без головних стартів сезону
18 травня, 21:32

Новини

В Італії заарештували анархістів, які підривали швидкісні залізниці під час Олімпіади-2026
В Італії заарештували анархістів, які підривали швидкісні залізниці під час Олімпіади-2026
Комащук принесла Україні першу медаль Чемпіонату Європи з фехтування
Комащук принесла Україні першу медаль Чемпіонату Європи з фехтування
«Я не модель». Тренер Уругваю відреагував на критику через фотосесію на Чемпіонаті світу
«Я не модель». Тренер Уругваю відреагував на критику через фотосесію на Чемпіонаті світу
Гравець збірної Гани оскаржив заборону на в'їзд до Канади на Чемпіонат світ: чим це завершилося
Гравець збірної Гани оскаржив заборону на в'їзд до Канади на Чемпіонат світ: чим це завершилося
Франція дотиснула Сенегал у матчі першого туру Чемпіонату світу 2026
Франція дотиснула Сенегал у матчі першого туру Чемпіонату світу 2026
Перший віцепрезидент НОК: Ми позбавляємо російських спортсменів права на можливість реалізуватися
Перший віцепрезидент НОК: Ми позбавляємо російських спортсменів права на можливість реалізуватися

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Вчора, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
15 червня, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
15 червня, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua