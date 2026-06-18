Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ольга Сопіт здобула перше «золото» Євро з фехтування для України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Ольга Сопіт здобула перше «золото» Євро з фехтування для України
У чвертьфіналі відбулося українське дербі: Сопіт зустрілася з віцечемпіонкою Європи-2024 Дарією Миронюк
фото з відкритих джерел

23-річна киянка у фіналі сенсаційно перемогла титуловану італійку Аріанну Ерріго

Українська рапіристка Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи з фехтування, перемігши у фіналі турніру в французькому Антоні титуловану італійку Аріанну Ерріго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

На груповому етапі Сопіт виграла чотири з шести поєдинків, що дозволило їй автоматично кваліфікуватися до 1/16 фіналу. У перших раундах плей-оф вона перемогла суперниць з Австрії та Польщі.

У чвертьфіналі відбулося українське дербі: Сопіт зустрілася з віцечемпіонкою Європи-2024 Дарією Миронюк. Поступаючись 8:10, Ольга зрівняла рахунок і вирвала перемогу на пріоритеті в додатковій хвилині – 12:11. У півфіналі суперницею стала іспанка Марія Маріно, бронзова призерка попереднього чемпіонату Європи, – Сопіт перемогла її 15:8.

У фіналі 23-річна киянка зустрілася з титулованою італійкою Аріанною Ерріго – олімпійською чемпіонкою, багаторазовою чемпіонкою світу та Європи. Рахунок зрівнявся 7:7, після чого Сопіт здійснила результативний ривок на сім уколів поспіль і впевнено закрила сутичку з рахунком 15:8.

Символічно, що саме Ерріго рік тому на чемпіонаті Європи в Базелі здолала у фіналі іншу українську рапіристку – Дарію Миронюк (15:10), не дозволивши тій здобути золото. Тепер уже Сопіт взяла своєрідний реванш за команду, перервавши серію перемог італійки над українками у фіналах континентальної першості.

Це дебютна медаль Сопіт на дорослому чемпіонаті Європи й друга нагорода України на турнірі в Антоні – першу, бронзову, в особистій першості шаблісток здобула Аліна Комащук. До слова, склад збірної на турнір у Антоні налічував 24 фехтувальники, які виступають у 12 дисциплінах, поєднуючи особисті старти з командними. 

Нагадаємо, першу медаль Україні на цьому чемпіонаті Європи принесла шаблістка Аліна Комащук, яка здобула бронзу в особистій першості.

Читайте також:

Теги: спорт Європа реванш Фехтування Аліна Комащук золото Антоні Ольга Сопіт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держборг України перевищив $213 млрд – понад 100% ВВП на початок 2026, з прогнозом 106% на кінець року
€90 млрд від ЄС. Перемога з прихованими ризиками
29 травня, 20:20
Україна не вступить в ЄС в 2027 році. Чи варто з цього робити трагедію?
Україна не вступить в ЄС в 2027 році. Чи варто з цього робити трагедію?
10 червня, 08:47
Фредеріксен упевнена: те, що стримує Росію зараз – це втрати на полях України
Данія попереджає: нова хвиля агресії Росії проти Європи неминуча
31 травня, 07:55
Губернієв: Наші футбольні команди в нинішніх складах у єврокубках навряд чи зможуть за щось боротися
Підсанкційний пропагандист Губернієв поскаржився на регрес російського спорту
18 травня, 17:49
Європа збільшила закупівлі російського СПГ
Війна з Іраном змусила ЄС збільшити закупівлі російського газу
6 червня, 13:13
Гринкевич представив свої пропозиції щодо посилення гнучкості НАТО 32 послам на початку цього року
Politico: Країни НАТО планують розширити повноваження командувача для збивання безпілотників
13 червня, 07:18
Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого газу
Союзники США не поділяють оптимізму Трампа щодо Ормузької протоки – Bloomberg
15 червня, 23:45
Лорена Вібес вважалася однією з претенденток на перемогу
Переможницю першого етапу жіночого «Джиро» дискваліфікували через кілька годин після тріумфу
1 червня, 20:58
Речник Путіна Пєсков заявив, що диктатор регулярно виходить на лід і продовжує грати у хокей
Проблеми зі здоров'ям? Пропагандисти почали розповідати, що 73-річний Путін регулярно грає в хокей
4 червня, 10:31

Новини

Ольга Сопіт здобула перше «золото» Євро з фехтування для України
Ольга Сопіт здобула перше «золото» Євро з фехтування для України
Англія перемагає Хорватію у видовищному матчі на Чемпіонаті світу 2026
Англія перемагає Хорватію у видовищному матчі на Чемпіонаті світу 2026
Англія перемогла Хорватію у гольовій «перестрілці» на Чемпіонаті світу 2026
Англія перемогла Хорватію у гольовій «перестрілці» на Чемпіонаті світу 2026
Слідами «Турана». Переможець Кубка Чехії отримав жорстке покарання через договірні матчі
Слідами «Турана». Переможець Кубка Чехії отримав жорстке покарання через договірні матчі
Гравець збірної Кабо-Верде потрапив до складу команди завдяки соціальній мережі
Гравець збірної Кабо-Верде потрапив до складу команди завдяки соціальній мережі
Кваліфікація без сенсу. На тенісному турнірі в Ноттінгемі стався рідкісний випадок
Кваліфікація без сенсу. На тенісному турнірі в Ноттінгемі стався рідкісний випадок

Новини

Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
16 червня, 09:47

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua