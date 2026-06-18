Ольга Сопіт здобула перше «золото» Євро з фехтування для України

23-річна киянка у фіналі сенсаційно перемогла титуловану італійку Аріанну Ерріго

Українська рапіристка Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи з фехтування, перемігши у фіналі турніру в французькому Антоні титуловану італійку Аріанну Ерріго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

На груповому етапі Сопіт виграла чотири з шести поєдинків, що дозволило їй автоматично кваліфікуватися до 1/16 фіналу. У перших раундах плей-оф вона перемогла суперниць з Австрії та Польщі.

У чвертьфіналі відбулося українське дербі: Сопіт зустрілася з віцечемпіонкою Європи-2024 Дарією Миронюк. Поступаючись 8:10, Ольга зрівняла рахунок і вирвала перемогу на пріоритеті в додатковій хвилині – 12:11. У півфіналі суперницею стала іспанка Марія Маріно, бронзова призерка попереднього чемпіонату Європи, – Сопіт перемогла її 15:8.

У фіналі 23-річна киянка зустрілася з титулованою італійкою Аріанною Ерріго – олімпійською чемпіонкою, багаторазовою чемпіонкою світу та Європи. Рахунок зрівнявся 7:7, після чого Сопіт здійснила результативний ривок на сім уколів поспіль і впевнено закрила сутичку з рахунком 15:8.

Символічно, що саме Ерріго рік тому на чемпіонаті Європи в Базелі здолала у фіналі іншу українську рапіристку – Дарію Миронюк (15:10), не дозволивши тій здобути золото. Тепер уже Сопіт взяла своєрідний реванш за команду, перервавши серію перемог італійки над українками у фіналах континентальної першості.

Це дебютна медаль Сопіт на дорослому чемпіонаті Європи й друга нагорода України на турнірі в Антоні – першу, бронзову, в особистій першості шаблісток здобула Аліна Комащук. До слова, склад збірної на турнір у Антоні налічував 24 фехтувальники, які виступають у 12 дисциплінах, поєднуючи особисті старти з командними.

Нагадаємо, першу медаль Україні на цьому чемпіонаті Європи принесла шаблістка Аліна Комащук, яка здобула бронзу в особистій першості.