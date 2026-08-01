Легендарний тенісист закликав позбавити фінансування спортсменів, які годинами сидять в Інстаграмі

Борис Беккер незадоволений дисципліною нового покоління німецьких тенісистів

Легендарний німецький тенісист, колишня перша ракетка світу та шестиразовий переможець турнірів Великого шлема Борис Беккер різко висловився щодо стану сучасного німецького тенісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tenis Temple.

Невдоволення молодим поколінням

В інтерв'ю Sportschau 58-річний ексчемпіон заявив, що головною проблемою нового покоління спортсменів є не нестача таланту, а брак дисципліни, максимальної самовіддачі та одержимості бажанням стати найкращими. На думку Беккера, після завершення кар'єри таких гравців, як Томмі Гаас, Ніколас Кіфер чи Філіпп Кольшрайбер, Німеччина так і не змогла створити потужний резерв молодих тенісистів. Хоча Александр Звєрєв цього року знову успішно виступає на турнірах Великого шлема та залишається одним із лідерів світового тенісу, ситуацію із наступним поколінням Беккер назвав тривожною.

Екслідер рейтингу ATP переконаний, що різниця між справжніми чемпіонами та просто хорошими професіоналами полягає насамперед у психології та ставленні до роботи. «Ти граєш у теніс просто для того, щоб брати участь, чи для того, щоб перемагати? Ти задоволений тим, що є 100-ю ракеткою світу? Чи 50-ю? Чи ти прагнеш стати найкращим у світі? Якщо ти справді цього прагнеш, ти повинен працювати значно більше, ніж інші. Самого таланту недостатньо. Потрібні люди поруч, які вже грали на найвищому рівні та знають, як влаштована підготовка в міжнародному тенісі», – наголосив Беккер.

Обмеження фінансування тенісистам

Окрему увагу знаменитий німець приділив ролі Німецького тенісного союзу, який, на його думку, повинен значно жорсткіше підходити до розподілу фінансової та організаційної підтримки. Беккер вважає, що інвестувати ресурси варто лише в тих юних спортсменів, які повністю присвячують себе тенісу й готові жертвувати заради успіху всім іншим.

За його словами, тренери та наставники повинні оперативно повідомляти федерацію, якщо перспективний 16- або 17-річний тенісист не демонструє належного ставлення до підготовки чи втрачає концентрацію на спорті. У такому випадку, вважає Беккер, немає сенсу витрачати на такого спортсмена державні кошти. «Якщо у 16 чи 17 років ти не божеволієш від тенісу та віддаєш перевагу проведенню чотирьох годин в Інстаграмі, то ти просто не заслуговуєш на те, щоб тебе підтримували», – підсумував шестиразовий переможець турнірів Великого шолома.

Нагадаємо, що Джокович розкритикував умови проведення матчів на «Ролан Гаррос».