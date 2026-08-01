«Шахтар» оприлюднив заявку на новий сезон Прем'єр-ліги

«Гірники» стартують 3 серпня матчем проти «Кудрівки»

«Шахтар» опублікував заявку на новий сезон чемпіонату України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Наставник «Шахтар» Арда Туран включив до заявки 32 гравці, включно з новачками. З оренди до команди повернувся Георгій Гочолейшвілі, а новими гравцями «Шахтаря» є Олександр Караваєв, Раян Роберто і Глейкер Мендоса.

Заявка «Шахтаря» на новий сезон Прем'єр-ліги:

Воротарі : 23. Кіріл Фесюн, 31. Дмитро Різник, 34. Ростислав Баглай, 48. Денис Твардовський

: 23. Кіріл Фесюн, 31. Дмитро Різник, 34. Ростислав Баглай, 48. Денис Твардовський Захисники : 4. Марлон Сантос, 5. Валерій Бондар, 12. Георгій Гочолейшвілі, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас, 18. Алаа Грам, 20. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко

: 4. Марлон Сантос, 5. Валерій Бондар, 12. Георгій Гочолейшвілі, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас, 18. Алаа Грам, 20. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко Півзахисники : 6. Марлон Гомес, 8. Дмитро Криськів, 10. Педріньйо, 11. Невертон, 14. Ізакі Сілва, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 30. Аліссон, 37. Лукас Феррейра, 45. Денис Сметана, 68. Проспер Обах, 71. Раян Роберто, 77. Глейкер Мендоса

: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитро Криськів, 10. Педріньйо, 11. Невертон, 14. Ізакі Сілва, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 30. Аліссон, 37. Лукас Феррейра, 45. Денис Сметана, 68. Проспер Обах, 71. Раян Роберто, 77. Глейкер Мендоса Нападники: 2. Лассіна Траоре, 7. Егіналду, 9. Кауан Еліас, 49. Лука Мейрелліш

3 серпня «Шахтар» стартує в УПЛ домашнім матчем з «Кудрівкою».

Нагадаємо, що літній новачок «Шахтаря» – Бруніньйо отримав виклик до збірної Бразилії U-20 на товариські матчі проти Болівії.

«Шахтар» та бразильський «Атлетіко Паранаенсе» домовилися про перехід талановитого вінгера Бруніньйо. «Шахтар» підписав з 17-річним футболістом контракт на три роки. Бразилець офіційно приєднається до команди після досягнення повноліття в серпні 2026 року. За попередньою інформацією, «гірники» домовилися про купівлю Бруніньйо за 12 млн євро.