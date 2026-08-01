Бронзовий призер Олімпіади ризикував залишитися без золота Ігор Співдружності через суддівську помилку

Ліндон Віктор був близьким до рекорду змагань, який не зарахували

Легкоатлет із Гренади Ліндон Віктор став автором одного з найяскравіших досягнень Ігор Співдружності-2026, втретє поспіль вигравши змагання з десятиборства, які були сповнені неабиякої драматичності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WIC News.

Помилка, яка могла коштувати дуже дорого

На арені в Глазго 33-річний спортсмен набрав 8096 очок, показавши найкращий результат сезону у світі та вписавши своє ім'я в історію турніру. Після тріумфів у 2018 та 2022 роках він знову не залишив шансів суперникам, ставши першим десятиборцем, якому вдалося здобути три поспіль золоті медалі Ігор Співдружності.

Шлях до історичного успіху, однак, виявився далеко не безхмарним. Уже під час одного з ключових видів програми, метання диска, Віктор опинився в епіцентрі гучного суддівського скандалу. У своїй першій вдалій спробі гренадець виконав кидок, який, за оцінками фахівців, міг стати новим рекордом змагань. Проте через помилку офіційних осіб під час вимірювання результат не був належним чином зафіксований. Після тривалого обговорення судді дозволили спортсмену повторити спробу, однак цього разу він заступив за коло, через що результат не був зарахований. У підсумку найкращим офіційним показником Віктора залишилися 53,52 метра, що коштувало йому дорогоцінних очок і призвело до втрати першої позиції в загальному заліку.

Потужний камбек Віктора

Попри таке прикре рішення, досвідчений десятиборець не дозволив емоціям вплинути на свою боротьбу за титул. У другий день змагань він продемонстрував характер, суттєво відігравшись у стрибках із жердиною та особливо в метанні списа, де зміг повернути собі перевагу над головними конкурентами. Перед заключною дисципліною, бігом на 1500 метрів, саме представник Гренади очолював турнірну таблицю, маючи комфортний відрив.

Фінальний забіг лише закріпив його перевагу. Перетнувши фінішну лінію, Віктор емоційно відсвяткував перемогу, піднявши три пальці догори – символ трьох поспіль чемпіонських титулів. Срібну медаль ж здобув олімпійський чемпіон Токіо-2020 канадець Даміан Ворнер, який завершив десятиборство з результатом 8036 очок. Бронза дісталася представнику Індії Теджасвіну Шанкару, який набрав 7976 очок та приніс своїй країні історичну медаль.

Після завершення змагань Віктор зізнався, що саме досвід попередніх років допоміг йому впоратися з непростою ситуацією під час турніру та не втратити концентрацію. «У 2018 році, якби мої види пішли не так, я б «загнався» у власній голові. Але зараз ми кажемо: «Це десятиборство, тут може статися що завгодно». Потрібно просто залишатися в грі. Гренада віддає мені стільки любові, і це мій спосіб віддячити їй», – сказав легкоатлет після історичної перемоги.

Нагадаємо, що сестри-близнючки з Вельсу стали медалістками Ігор Співдружності з різницею у кілька годин.