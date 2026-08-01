Тренер збірної України Мальдера щемливо відреагував на смерть легенди «Мілана»

Легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера відреагував на смерть легенди «Мілана» Франко Барезі. Про це інформує «Главком».

«Капітанську пов’язку, яку ти з гордістю носив протягом багатьох років, ти успадкував безпосередньо від мого дядька. Ти з честю захищав футболку цього клубу і назавжди залишишся людиною, яка гідно прославляла її», – написав Мальдера.

Нагадаємо, легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років.

За інформацією ЗМІ, останніми роками Барезі боровся з важким захворюванням.

«Уся історія «Мілана» сумує у зв’язку зі смертю Франко Барезі. Його приклад і чесність назавжди залишаться частиною ДНК клубу, так само як і його легендарна футболка з номером 6. Співчуття, які «Мілан» висловлює родині Франко Барезі в цей важкий час, поділяють усі «россонеро», для яких ця втрата стала особистою», – йдеться у заяві «Мілана».

Барезі провів усю професійну кар’єру у складі «Мілана», зігравши 719 матчів – це рекорд клубу. Разом із «россонері» він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів), чотири рази завойовував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а згодом завоював срібні медалі чемпіонату світу 1994 року та бронзу світової першості 1990 року. З 2020 року легендарний футболіст обіймав посаду почесного віцепрезидента «Мілана».