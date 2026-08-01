Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер збірної України Мальдера щемливо відреагував на смерть легенди «Мілана»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Тренер збірної України Мальдера щемливо відреагував на смерть легенди «Мілана»
Мальдера зазначив, що Барезі з честю захищав кольори «Мілана»

Легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера відреагував на смерть легенди «Мілана» Франко Барезі. Про це інформує «Главком».

«Капітанську пов’язку, яку ти з гордістю носив протягом багатьох років, ти успадкував безпосередньо від мого дядька. Ти з честю захищав футболку цього клубу і назавжди залишишся людиною, яка гідно прославляла її», – написав Мальдера.

Нагадаємо, легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років. 

За інформацією ЗМІ, останніми роками Барезі боровся з важким захворюванням.  

«Уся історія «Мілана» сумує у зв’язку зі смертю Франко Барезі. Його приклад і чесність назавжди залишаться частиною ДНК клубу, так само як і його легендарна футболка з номером 6. Співчуття, які «Мілан» висловлює родині Франко Барезі в цей важкий час, поділяють усі «россонеро», для яких ця втрата стала особистою», – йдеться у заяві «Мілана».

Барезі провів усю професійну кар’єру у складі «Мілана», зігравши 719 матчів – це рекорд клубу. Разом із «россонері» він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів), чотири рази завойовував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а згодом завоював срібні медалі чемпіонату світу 1994 року та бронзу світової першості 1990 року. З 2020 року легендарний футболіст обіймав посаду почесного віцепрезидента «Мілана».

Читайте також:

Теги: смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Мілан Андреа Мальдера

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Києву
У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ: у якому вони стані
Сьогодні, 08:26
Руслан Ротань: З тим потенціалом, який маємо, ми повинні були проходити цю команду
«Ми не дорослішаємо». Ротань емоційно прокоментував виліт «Полісся» з єврокубків
30 липня, 11:20
Керім Алайбеговіч переїде на Апенніни
«Ювентус» поцупив балканського вундеркінда з-під носа «Челсі» – журналіст
29 липня, 19:48
Андреа Пірло зганьбився співпрацею з росіянами
Чемпіон світу ризикує не стати тренером збірної Італії через зв'язки з Росією
26 липня, 14:59
Лукаш Фабіанскі більшість своєї країни провів у Туманному Альбіоні
Колишній воротар «Арсеналу» оголосив про завершення кар'єри
26 липня, 12:03
Морган Роджерс невдовзі стане рекордсменом англійського футболу
«Челсі» встановить трансферний рекорд серед англійських футболістів
21 липня, 22:30
Ліонель Мессі пройшов шлях від невдахи до героя за один матч
Аргентина з фантастичним камбеком здолала Єгипет в 1/8 фіналу Чемпіонату світу
7 липня, 21:05
Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня
Розв’язка вже близько. Визначилися дві пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
6 липня, 09:55
Леандро Троссард узяв на себе роль лідера бельгійців
Бельгія – Сенегал. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
1 липня, 14:25

Новини

Тренер збірної України Мальдера щемливо відреагував на смерть легенди «Мілана»
Тренер збірної України Мальдера щемливо відреагував на смерть легенди «Мілана»
Вімблдон-2026 побив одразу кілька рекордів турніру
Вімблдон-2026 побив одразу кілька рекордів турніру
ЗСУ на фронті знищили титулованого російського боксера
ЗСУ на фронті знищили титулованого російського боксера
Онук угандійського диктатора зганьбився на Іграх Співдружності: його дискваліфікували
Онук угандійського диктатора зганьбився на Іграх Співдружності: його дискваліфікували
«Агрон» – «Луцьксантехмонтаж №536». У Кубку України пройде гра клубів з оригінальними назвами
«Агрон» – «Луцьксантехмонтаж №536». У Кубку України пройде гра клубів з оригінальними назвами
Продаж прав на Чемпіонат світу: стало відоме остаточне рішення ФІФА щодо скандальної ініціативи
Продаж прав на Чемпіонат світу: стало відоме остаточне рішення ФІФА щодо скандальної ініціативи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2026
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
92K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас

Новини

Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Вчора, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
30 липня, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua