Баскетболіст Ткаченко розповів про підготовку збірної України до гри зі Словаччиною

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Баскетболіст Ткаченко розповів про підготовку збірної України до гри зі Словаччиною
Ткаченко: Дуже хотілося реабілітуватися в другому матчі проти Швейцарії після гри, яку ми показали у Фрібурі

Ткаченко: Зараз важливо відновитися та рухатися вперед до заключної перемоги

Форвард збірної України з баскетболу Іван Ткаченко прокоментував перемогу нашої команди в матчі проти Швейцарії та поділився налаштуванням на заключну гру пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Словаччини, яка відбудеться 20 серпня о 19:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Дуже хотілося реабілітуватися в другому матчі проти Швейцарії після гри, яку ми показали у Фрібурі. Там ми не змогли знайти свою гру, приймали погані рішення. Тому дуже хотілося виграти. В Ризі ми зіграли в захисті фізично, боролися на кожному сантиметрі майданчика, билися за кожне підбирання, грали сфокусовано в захисті та нападі. Так, десь грали з помилками, але цих помилок було набагато менше, ніж в першій грі», – заявив Ткаченко.

Він також прокоментував майбутню гру зі Словаччиною.

«Що стосується Словаччини, в першому матчі ми дали відчути кидок їхнім шутерам, не впоралися з Павелкою на старті матчу – він реалізував пару швидких легких атак. Але в цілому в Ризі вдалося впоратися з цим суперником. Ми також були готові до фізичного баскетболу, в першу чергу в захисті, виграли боротьбу на щитах. Зараз важливо відновитися та рухатися вперед до заключної перемоги. Стосовно фізичного стану та ігрової форми, можу сказати, що в порівнянні з першим матчем проти Швейцарії, зараз ми готові значно краще. Так, можливо після дороги трошки втомлені, але в цілому всі почувають себе значно краще, ніж перед першим матчем пре-кваліфікації», – заявив Ткаченко.

Для першого місця нашу збірну в останньому турі влаштує будь-яка перемога над Словаччиною, або поразка з різницею не більше 12 очок (тоді при рівній кількості очок у трьох команд у нас буде краща різниця набраних балів)

У випадку поразки з різницею від 13 до 22 очок Україна пропустить на першу сходинку Словаччину. Поразка у 24 очка та більше означатиме третє місце та завершення боротьби за вихід на чемпіонат світу.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

