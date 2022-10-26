Зідан відновлює тренерську кар'єру: названо потенційну команду француза

Зінедін вже зовсім скоро планує повернутись у великий футбол

Француз Зінедін Зідан заявив, що незабаром відновить кар'єру футбольного тренера. Про це повідомляє RMC Sport.

За словами Зідана, до його повернення у футбол залишилося чекати зовсім небагато.

«Я не сумую за футболом, адже залишилося недовго чекати. Зачекаємо, трохи зачекаємо. Коли мене побачите? Незабаром, дуже скоро», – пообіцяв Зідан, який залишається без роботи після відставки з посади головного тренера іспанського «Реалу» в червні 2021 року.

50-річний Зінедін Зідан тренував мадридців з 2016 до 2018 року та з 2019 до 2021 року. За цей час француз здобув з клубом 11 трофеїв. Під керівництвом француза «Реал» тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів.

Очікується, що після чемпіонату світу - 2022 Зінедін Зідан замінить на посаді головного тренер збірної Франції Дідьє Дешама.

27 травня 2021 року Зінедін Зідан оголосив про відставку з посади головного тренера мадридського «Реалу».

Нагадаємо, наступний Чемпіонат світу з футболу відбудеться у Катарі у 2022 році. Турнір пройде з 22 листопада до 18 грудня. Катар вперше у своїй історії прийме мундіаль. Окрім того, Чемпіонат світу з футболу вперше пройде на Близькому Сході.

До складу координаційного комітету Чемпіонату світу-2030 мають увійти офіційні особи з української делегації.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.