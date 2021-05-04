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    Зінченко феєрить з «МанСіті» і б’є на снігу «Парі Сен-Жермен» в Лізі чемпіонів

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    Кевін Де Брюйне і Олександр Зінченко організували перший гол у маті - Зінченко феєрить з «МанСіті» і б’є на снігу «Парі Сен-Жермен» в Лізі чемпіонів
    Кевін Де Брюйне і Олександр Зінченко організували перший гол у маті
    Фото з відкритих джерел

    Українець розігнав гольову атаку, англійська команда веде в рахунку

    Під акомпанемент снігу розпочався матч-відповідь 1/2 фіналу Лігі чемпіонів між «Манчестер Сіті» і «Парі Сен-Жермен». У Парижі виграв англійський клуб (2:1), тож суперник з перших хвилин пішов в атаку. І вже на старті зустрічі ледве не повів у рахунку. Після флангової подачі м’яч опустився на плече Олександру Зінченку і арбітр вказав на 11-метрову позначку. Українець перебував у шоці у почав вимагати передивитися відеоповтор. Він показав, що пенальті й близько не було.

    Зінченко відповів шикарною атакою. Відкрився на місці лівого крайнього і віддав блискучу передачу на Де Брюйне. Кевін бив у кут, проте після рикошету м’яч опинився у Мареза, який і завершив комбінацію.

    «Парі Сен-Жермен» двічі міг зрівнювати рахунок. У першому випадку «Манчестер Сіті» допомогла поперечина після удару Маркіньоса, а в другому м’яч прослизнув біля стійки воріт після пострілу Ді Марії. Господарі виграють – 1:0. Гра триває.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті ФК Парі Сен-Жермен
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