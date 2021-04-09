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    Зірка футболу Бейл тверезим побачив НЛО

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    Гарет Бейл бачив, але не спілкувався з інопланетянами - Зірка футболу Бейл тверезим побачив НЛО
    Гарет Бейл бачив, але не спілкувався з інопланетянами
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисник «Реала» взяв участь у шоу-програмі «Тоттенгема», за який нині виступає

    Гарет Бейл, контракт якого належить «Реалу», але він виступає за «Тоттенгем» на правах оренди, заявив, що бачив НЛО. Валлієць взяв участь в грі для клубного ТВ «шпор» із захисником Джо Роудоном. Гравцям потрібно було по черзі відповідати на випадкові питання, не пов'язані з футболом. На першому папірці, яку витягнув Бейл, було питання «Чи віриш ти в прибульців?»

    «Існує безліч теорій змови, і є кадри з НЛО, які опублікував уряд США. Упевнений на сто відсотків – це інопланетяни. Сто відсотків. Знаю, що деякі НЛО, можливо, пов'язані з секретними урядовими програмами. Але я сам бачив НЛО», – сказав Бейл.

    Відповідь Бейла не надто переконала Роудона, але врешті захисник «шпор» неохоче погодився з чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів: «Я просто скажу так, щоб ти залишив мене в спокої».

    Контракт Бейла з «Реалом» розрахований до літа 2022 року. У «Тоттенгема» є право викупу 31-річного валлійця.

    З моменту повернення в «Тоттенхем» Гарет провів в АПЛ 13 матчів, забив 5 м'ячів і зробив 2 ассисти. Також на його рахунку 3 голи і один асист в 10 матчах Ліги Європи.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ґаррет Бейл
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