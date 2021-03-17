Зірка НБА Джеймс став співвласником «Ліверпуля» і бейсбольного клубу

Леброн разом з партнером вкладають кошти в різні види спорту

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разом зі своїм давнім другом і діловим партнером Маверіком Картером став співвласником компанії Fenway Sports Group, якій належать бейсбольний клуб «Бостон Ред Сокс» і клуб англійської Прем'єр-ліги «Ліверпуль».

Як повідомляє The Boston Globe, частка Леброна в Fenway Sports Group не називається. У 2011 році Джеймс придбав близько двох відсотків акцій «Ліверпуля». Ймовірно, в разі франшизи МЛБ «Ред Сокс» також йде мова про невелику міноритарної частки.

Джеймс і Картер є першими темношкірими партнерами Fenway Sports Group в історії компанії. Угода приверне в Fenway Sports Group капітал для інвестування. Раніше Леброн заявляв про намір стати мажоритарним власником клубу НБА після завершення кар'єри.

Уночі «Лейкерс» впевнено обіграли «Міннесоту» (137:121), а Леброн Джеймс закінчив гру з тріпл-даблом. Він став найстаршим баскетболістом в історії НБА, якому вдавалося зібрати тріпл-дабл в двох матчах поспіль.

Наступний тріпл-дабл стане для форварда Лейкерс 100-м в НБА.