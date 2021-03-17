  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Зірка НБА Джеймс став співвласником «Ліверпуля» і бейсбольного клубу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Леброн Джеймс встигає рекорди ставити й бізнесом займатися - Зірка НБА Джеймс став співвласником «Ліверпуля» і бейсбольного клубу
    Леброн Джеймс встигає рекорди ставити й бізнесом займатися

    Леброн разом з партнером вкладають кошти в різні види спорту

    Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разом зі своїм давнім другом і діловим партнером Маверіком Картером став співвласником компанії Fenway Sports Group, якій належать бейсбольний клуб «Бостон Ред Сокс» і клуб англійської Прем'єр-ліги «Ліверпуль».

    Як повідомляє The Boston Globe, частка Леброна в Fenway Sports Group не називається. У 2011 році Джеймс придбав близько двох відсотків акцій «Ліверпуля». Ймовірно, в разі франшизи МЛБ «Ред Сокс» також йде мова про невелику міноритарної частки.

    Джеймс і Картер є першими темношкірими партнерами Fenway Sports Group в історії компанії. Угода приверне в Fenway Sports Group капітал для інвестування. Раніше Леброн заявляв про намір стати мажоритарним власником клубу НБА після завершення кар'єри.

    Уночі «Лейкерс» впевнено обіграли «Міннесоту» (137:121), а Леброн Джеймс закінчив гру з тріпл-даблом. Він став найстаршим баскетболістом в історії НБА, якому вдавалося зібрати тріпл-дабл в двох матчах поспіль.

    Наступний тріпл-дабл стане для форварда Лейкерс 100-м в НБА.

    Читайте також:

    Теги: Леброн Джеймс ФК Ліверпуль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies