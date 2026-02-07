Головна Світ Соціум
ЄС звинуватив TikTok у створенні залежного дизайну, що загрожує психіці підлітків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

У TikTok звинувачення назвали категорично хибними та безпідставними

Європейська комісія оприлюднила попередній висновок, у якому звинуватила TikTok у порушенні Закону про цифрові послуги (DSA). Головною претензією став «залежний дизайн» платформи, що включає нескінченне прокручування стрічки, автоматичне відтворення відео, постійні push-сповіщення та високоперсоналізовану систему рекомендацій. Про це повідомляє «Главком» ізпосиланням на The Hill.

На думку виконавчого органу ЄС, компанія не провела належної оцінки того, як ці функції впливають на психічне та фізичне здоров'я користувачів, особливо дітей та підлітків. Виконавча віцепрезидентка комісії Хенна Вірккунен наголосила, що залежність від соцмереж негативно впливає на розвиток мозку молоді, а закон зобов'язує платформи нести відповідальність за такий вплив. Також комісія визнала недостатніми наявні в додатку інструменти батьківського контролю та управління екранним часом.

У TikTok звинувачення назвали категорично хибними та безпідставними, пообіцявши оскаржити висновки комісії всіма доступними методами. Варто зазначити, що це не перша претензія ЄС до платформи: у жовтні компанію вже визнавали винною у ненаданні дослідникам доступу до даних, хоча у грудні їй вдалося уникнути штрафів завдяки новим зобов'язанням щодо прозорості.

Нагадаємо, з 10 грудня 2025 року в Австралії дітям до 16 років заборонено користуватися соцмережами. TikTok, Facebook, Instagram та інші платформи повинні видалити дитячі акаунти, а порушники ризикують отримати штрафи розміром до $49,5 млн. 

До слова, Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка рекомендує значно підвищити мінімальний вік для реєстрації у соціальних мережах. 

 

 

