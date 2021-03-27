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    Тайсон блефує: півзахисник «Шахтаря» не укладав контракт з «Інтернасьоналем»

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    Тайсон хоче переїхати в Бразилію - Тайсон блефує: півзахисник «Шахтаря» не укладав контракт з «Інтернасьоналем»
    Тайсон хоче переїхати в Бразилію
    Фото з відкритих джерел

    У бразильському клубі заперечили, що домовилися з футболістом про перехід

    Колишній капітан «Шахтаря» Тайсон не укладав попередній контракт з «Інтернасьоналем», про що заявив його агент. У бразильському клубі спростували інформацію, заявивши, що спочатку треба подивитися, в якому стані гравець знаходиться і лише потім прийняти рішення. Ймовірно, хибна інформація пов’язана з бажанням футболіста вибити побільше грошей. Чи то з «Інтернасьоналя», чи то з «Шахтаря», з яким Тайсон може продовжити угоду ще на рік.

    Раніше повідомлялося, що в Бразилії гравцю пропонують вдвічі меншу зарплату, ніж у донецькому клубі.

    Тайсон відмовився виходити на заміну в грі 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Роми», через що був відправлений до молодіжної команди, з якою й тренується.

    Бразилець не вперше піднімає ажіотаж навколо себе перед завершенням терміну дії угоди з «Шахтарем». Таким чином він уже декілька разів поновлював контракт з «гірниками».

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    Теги: ФК «Шахтар» Тайсон
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