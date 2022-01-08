Збірна України провалила естафету в біатлоні, де планує медаль Олімпіади

В змішаній гонці на Кубку світу в Обергофі наша команда фінішувала десятою

Українська збірна з біатлону невдало провела змішану естафету на Кубку світу в німецькому Обергофі. Шансів на високі місця вона позбулася вже на першому етапі. Стартуючий Артем Прима почав поступатися суперникам з перших метрів, а на стрільбищі ще й переплутав килимки. Враховуючи, що він припустився ще й трьох промахів і витратив купу часу на додаткові постріли, то остання позиція виглядає закономірно. Пізніше Прима намагався виправити помилки, але двадцяте місце на передачі естафети Дмитру Підручному не давало підстав сподіватися на нагороди.

Капітан збірної трохи підняв настрій. Дмитро відіграв одразу десять позицій – швидко стріляв і трохи повільніше за лідерів норвежців біг, проте показав гідний час.

Валентина Семеренко, яка в спринті повторила найкраще досягнення українок у цьому сезоні, посівши 13 місце, на лижні поки що повільна. Загальне місце вона зберегла, яке стало підсумковим і після етапу Юлії Джими.

Змішана естафета відкриватиме біатлонні змагання на Олімпіаді в Пекіні, яка відкриється 4 лютого.

У цій дисципліні українська команда сподівається на медаль Ігор.

Загалом інтриги в змішаній естафеті не було. Норвежки перемогли з великим відривом від білорусів, які, в свою чергу, більше хвилини привезли французам, які стали третіми.