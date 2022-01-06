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    Шевченко повернувся на тренерську лаву «Дженоа»

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    Андрій Шевченко повернувся на тренерську лаву - Шевченко повернувся на тренерську лаву «Дженоа»
    Андрій Шевченко повернувся на тренерську лаву
    фото з відкритих джерел

    Український тренер керуватиме командою в матчі проти «Сассуоло»

    Андрій Шевченко, який перебував на самоізоляції через зараження коронавірусом, знову з командою. Про одужання головний тренер «Дженоа» повідомив на своїй сторінці в соцмережах.

    «Дякую всім за підтримку, яку я отримав останніми днями. Увечері я отримав результат тестування на коронавірус, і він виявився негативним. Тому я буду зі своєю командою на матчі з «Сассуоло». Ще раз дякую всім. Вперед, Дженоа!» – написав Шевченко.

    Матч «Сассуоло» – «Дженоа» відбудеться 6 січня о 17:30. Команда Шевченка після 19 матчів має в активі 11 очок і посідає 18 місце.

    Раніше стало відомо, скільки Андрій Шевченко заробить в італійському клубі.

    Також «Дженоа» встиг підсилитися кількома гравцями в зимове трансферне вікно.

    Крім того Шевченка кличуть до збірної Польщі (фото).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко коронавірус
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    Шевченко повернувся на тренерську лаву «Дженоа»