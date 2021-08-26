Де дивитися матч «Зоря» – «Рапід» в плей-оф Ліги Європи

«Зорі» треба вигравати в «Рапіда» з великим рахунком

Команда Віктора Скрипника спробує відіграти три голи після зустрічі в Австрії

Сьогодні, 26 серпня, в Запоріжжі відбудеться матч-відповідь раунду плей-оф Ліги Європи між «Зорею» і «Рапідом». Перша гра між цими суперниками в Австрії завершилася перемогою команди з Відня – 3:0. Переможець двобою потрапить у груповий турнір Ліги Європи, переможений перейде в Лігу конференцій.

«Зорі» треба вигравати щонайменше з різницею в три голи. Атакувальну міць вона показала в чемпіонаті України. У вихідні луганці перемогли «Маріуполь» - 4:3.

«Рапід» у цей час в домашньому матчі чемпіонату Австрії розгромив «Рід» – 3:0.

У прямій трансляції зустріч «Зоря» – «Рапід» покаже о 19:30 телеканал УНІАН.

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