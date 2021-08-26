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    Де дивитися матч «Зоря» – «Рапід» в плей-оф Ліги Європи

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    &laquo;Зорі&raquo; треба вигравати в &laquo;Рапіда&raquo; з великим рахунком - Де дивитися матч «Зоря» – «Рапід» в плей-оф Ліги Європи
    «Зорі» треба вигравати в «Рапіда» з великим рахунком
    Фото з відкритих джерел

    Команда Віктора Скрипника спробує відіграти три голи після зустрічі в Австрії

    Сьогодні, 26 серпня, в Запоріжжі відбудеться матч-відповідь раунду плей-оф Ліги Європи між «Зорею» і «Рапідом». Перша гра між цими суперниками в Австрії завершилася перемогою команди з Відня – 3:0. Переможець двобою потрапить у груповий турнір Ліги Європи, переможений перейде в Лігу конференцій.

    «Зорі» треба вигравати щонайменше з різницею в три голи. Атакувальну міць вона показала в чемпіонаті України. У вихідні луганці перемогли «Маріуполь» - 4:3.

    «Рапід» у цей час в домашньому матчі чемпіонату Австрії розгромив «Рід» – 3:0.

    У прямій трансляції зустріч «Зоря» – «Рапід» покаже о 19:30 телеканал УНІАН.

    Раніше донецький «Шахтар» в неймовірному матчі здолав «Монако» і вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів.

    А українські силачі встановили неймовірний рекорд з пересування літака «Мрія» (фото).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зоря»
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    Де дивитися матч «Зоря» – «Рапід» в плей-оф Ліги Європи