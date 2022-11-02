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Знаменитий європейський клуб встановив антирекорд Ліги чемпіонів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Знаменитий європейський клуб встановив антирекорд Ліги чемпіонів
В заключному турі «Рейнджерс» вдома програв нідерландському «Аяксу»
фото: Sky Sports

«Рейнджерс» завершив турнір із найгіршою різницею м'ячів при шести поразках

Шотландський клуб «Рейнджерс» не набрав жодного очка у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Gracenote Live».

У 6-му турі «Рейнджерс» вдома програв нідерландському «Аяксу» (1:3). До того шотландці зазнали фіаско у грі з «Ліверпулем» (1:7).

Шотландці встановили антирекорд турніру, завершивши турнір із найгіршою різницею м'ячів при шести поразках (2–22).

До цього дня антирекордним вважався результат загребського «Динамо» (3–22) у сезоні 2011/12.

Крім того, «Вікторія» Пльзень цього сезону показала другий найгірший результат при нулі очок (різниця 5–24).

Нагадаємо, сьогодні «Шахтар» проведе свій заключний матч в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Раніше букмекери оцінили шанси «Шахтаря» на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

Також «Шахтар» оприлюднив заявку на заключний матч з «Лейпцигом».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Рейнджерс»

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