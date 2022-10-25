Знаменитий український плавець пропустить Чемпіонат світу в Австралії

Михайло Романчук вирішив повільніше входити у новий сезон

Український плавець Михайло Романчук повідомив, що не виступить на цьогорічному чемпіонаті світу на короткій воді. Про це повідомляє «Суспільне спорт».

«Цьогоріч ми вирішили пропускати чемпіонат світу на короткій воді, який у грудні відбудеться в Австралії.

По-перше, я мав довгий відпочинок, і ми вирішили повільніше виходити на ті об’єми та ті тренування і зробити більший об’єм роботи. По-друге, це дуже далеко. Потрібні дуже великі кошти, а вони зараз необхідні Україні для інших справ. Тим паче, що чемпіонати світу ще будуть, а перемога нам потрібна якомога швидше.

Зараз через кілька днів ще буде фінал чемпіонату світу OceanMan в Греції, куди мене запросили. Там я попливу дистанцію в 10 кілометрів. Потім перед Новим Роком будуть ще одні змагання в Магдебурзі в Німеччині.

З великих змагань у цьому сезоні буде лише чемпіонат світу в японській Фукуоці, до якого ми вже конкретно будемо готуватися», – сказав Романчук.

Михайло Романчук – український плавець, чемпіон Європи (2018), срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року, срібний призер чемпіонату світу (2017), медаліст юнацьких олімпійських ігор та чемпіонатів світу і Європи з плавання. Світовий рекордсмен. Встановив рекорд Європи на дистанції 800 м вільним стилем (2020). Встановив олімпійський рекорд і вийшов у фінал плавання на 800 метрів вільним стилем. 1 серпня 2021 року здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпіаді-2020 у Токіо. Він показав час 14.40,66.

Раніше повідомлялось, що під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання у ластах Дмитро Захарчук.