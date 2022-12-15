Зняття санкцій з російських бійців: українська боксерська спільнота записала звернення

Боксери Олександр Повєткін та Руслан Проводніков виправдовували війну в Україні

Українська боксерська спільнота звернулась до президента Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Джілберто Мендози через повернення російських та білоруських боксерів до рейтингів організації. Про це повідомляє «Трибуна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пане Мендоза, можливо Ви забули (чи не чули), але війна в Україні триває!

У той час, коли WBA приймає ганебні для всього цивілізованого світу рішення щодо відновлення позицій боксерів країни-терориста в рейтингах та санкціонує проведення поєдинків за їх участі, наша держава кожного дня зазнає ракетних атак і потерпає від відвертого геноциду з боку Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Читайте новини, пане президенте!

Ви заявили, що спортсмени Росії та Білорусі не мають відношення до війни в Україні… То що ж тоді робить російська компанія «Світ боксу» серед партнерів цьогорічного конгресу WBA? Чи не її топові боксери Олександр Повєткін та Руслан Проводніков виправдовували війну в Україні? Чи не Проводніков заявляв, що готовий їхати в Україну воювати?

Ганьба! Найстаріша боксерська організація світу, ігноруючи здоровий глузд із самого початку війни, підігрує країні-терористу! Країні, руки якої по плечі вимащені кров’ю тисяч українців!

Ті, хто відкрито підтримує війну, не мають жодного права брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях до кінця свого життя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спорт – це про чесність, про гідність, про принципи!

Декілька тижнів тому Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення не знімати санкції з російських та білоруських спортсменів, допоки війна в України триває. А на щорічному Всесвітньому конгресі Світової боксерської ради (WBC) санкції були посилені та продовжені.

Закликаємо Вас не ставати співучасником зла, адже на жаль практично всі російські та білоруські боксери мовчазно підтримують політику своїх диктаторів. Жоден з них не засудив дії Росії в Україні.

Виправте цю помилку. Не толеруйте мовчання тих, хто хоче повернутися до світових рейтингів.

Тому що життя людей – це найвища цінність, і мирне життя – бажання всіх на нашій планеті! Чи Ви не згодні з цим, пане Мендоза?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гроші – чи принципи?…» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіян виключили з рейтингів у березні.

Раніше боксер Ломаченко опублікував фото з підсанкційним представником Московської церкви.