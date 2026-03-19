У гравця «Галатасарая» відірвалася фаланга пальця під час матчу Ліги чемпіонів

Наприкінці другого тайму палець Ланга, який боровся за м'яч, застряг між деталями металевої огорожі на стадіоні

Ноа Ланг залишив поле на ношах

Нідерландський півзахисник Ноа Ланг, який виступає за турецький футбольний клуб «Галатасарай», отримав серйозне пошкодження великого пальця руки під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля». Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба «Галатасараю».

Наприкінці другого тайму палець Ланга, який боровся за м'яч, застряг між деталями металевої огорожі на стадіоні. Півзахисник упав на землю, кричачи від болю, у нього була сильна кровотеча.

ЗМІ інформують, що Лангу відірвало частину фаланги пальця. Гравець залишив поле на ношах, його відвезли до лікарні. Найближчим часом на нього чекає операція.

Зустріч відбулася 18 березня 2026 року у Ліверпулі та завершилася перемогою англійської команди з рахунком 4:0. «Ліверпуль» пройшов до 1/4 фіналу за сумою двох зустрічей («Галатасарай» здобув перемогу з рахунком 1:0 у першій грі).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.