Чекаємо на впевнену перемогу наших дівчат. Прев'ю до гри Кубка Біллі Джин Кінг між Україною і Японією

Лідери збірної Японії пропускають цей поєдинок, тому саме українки є беззаперечними фаворитками протистояння

Жіноча збірна України з тенісу в п'ятницю, 16 квітня, поєдинком з Японією розпочне для себе новий сезон в Кубку Біллі Джин Кінг, який раніше називався Кубок Федерації.

Наші дівчата на домашніх ґрунтових кортах в Чорноморську (Одеська область) будуть змагатися в матчі плей-офф за право потрапити у 2022 році у кваліфікацію Fed Cup Finals. Збірна ж, що програє, залишиться у групі своєї зони.

Кубок Біллі Джин Кінг (до 2020 року – Кубок Федерації) – найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. Проводяться Міжнародною федерацією тенісу. Аналог чоловічого кубка Девіса.

Варто зазначити, що цей поєдинок мав відбутися ще у 2020 році, а господарками кортів мали стати саме японки. Однак, через пандемію коронавірусу матчі Кубка Біллі Джин Кінг були перенесені на 2021-й. У березні ж цього року стало відомо, що гра відбудеться саме в Чорноморську. Збірна України обрала відкриті ґрунтові корти, які є більш зручними для лідерок нашої команди.

Сама гра складається з п'яти поєдинків у трисетовому форматі. Дві одиночні гри відбудуться у п'ятницю, 16 квітня. А вже наступного дня, у суботу, 17 квітня, мають зіграти два одиночні поєдинки та парні комбінації. Отже, для загальної перемоги нашим дівчатам необхідно здобути звитяги в щонайменше трьох матчах.

Збірна України

Нашій команді вдалося зібрати на цю гру оптимальний склад, якщо не враховувати відсутність Даяни Ястремської. Нагадаємо, що вона на даний момент відсторонена від змагань після позитивного результату тесту на допінг.

Найрейтинговішим гравцем у складі обох команд є лідерка нашої збірної та одна з найсильніших тенісисток світу Еліна Світоліна, яка наразі займає 5 місце в класифікації WTA. Вона показує теніс набагато вищого рівня, ніж лідерки японок, а ґрунт – її улюблене покриття. Тому вболівальники нашої збірної мають всі підстави розраховувати на дві впевнені перемоги Світоліної в двох одиночних поєдинках.

Також в одиночних поєдинках за збірну України можуть зіграти тенісистка ТОП-100 рейтингу WTA Марта Костюк та 126 ракетка світу Катаріна Завацька. Варто зазначити, що Костюк нещодавно перехворіла на коронавірус. Тож, як зізнавалася сама Марта, вона дуже важко перенесла хворобу і наразі перебуває не в найкращій спортивній формі. Тому, цілком ймовірно, що саме Катаріна в цій грі буде другим номером нашої команди.

Разом з тим, хто б ним не став, ця тенісистка теж має всі шанси для впевнених перемог над менш рейтинговими японками.

Також у складі збірної України на гру заявлені дві гравчині ТОП-50 парного рейтингу WTA сестри Надія та Людмила Кіченок. В парі вони можуть зіграти як разом, так і хтось з них може скласти дует з кимось з наших лідерів одиночного розряду.

Збірна Японії

Наші суперниці з Азії не змогли на цей поєдинок залучити своїх лідерів. Зокрема, глядачі в Чорноморську не побачать одну з найсильніших тенісисток світу і 2 номера рейтингу WTA Наомі Осаку. Також не приїхали до України і гравчині ТОП-100 одиночної класифікації WTA Місакі Доі та Нао Хібіно. Крім того, японкам не допоможуть гравців ТОП-20 парного рейтингу WTA Ена Сібахара та Шуко Аояма.

Такі серйозні втрати в складі призвели до того, що всі японські гравчині, які приїхали до Чорноморська, є дебютантками збірної.

Тож в поєдинку про українок лідером збірної Японії стала 20-річна Юкі Наіто (172 у рейтингу WTA). На професійному рівні дівчина виграла п'ять титулів ITF в одиночному розряді і шість в парному. Зокрема, в кінці березня цього року вона здобула перемогу на ґрунтовому турнір ITF W25 в Аргентині. Варто зазначити, що Наіто поки що ще жодного разу не грала в основній сітці турнірів WTA і Мейджорів, однак свого часу була 10 номером юніорського рейтингу.

Другий номер японок – 22-річна Чіхіро Мурамацу (223 у рейтингу WTA). В її активі є три титули ITF, два з яких були здобуті в парі. Мурамацу, на відмінну від Наіто, одного разу грала в основній сітці турніру WTA і тричі брала участь в кваліфікації Мейджорів. Варто зазначити, що грунт для Чіхіро, як і для інших японок, не є профільним покриттям.

31-річна Сіхо Акіта (401 у рейтингу WTA) є найбільш віковою тенісисткою в складі обох команд. Вона вісім разів перемагала на турнірах ITF (шість одиночних та два парних титули), а також виграла один матч в основній сітці турніру WTA 125k Series. Акіта, як і всі інші японки, жодного разу не виступала в основній сітці Мейджорів. Найвищим ж її місцем в рейтингу WTA було 221, яке вона займала у 2017 році.

Четвертий номер японок – юна 18 річна Хімарі Сато, яка займає 786 позицію у рейтингу WTA. Вона, як і її більш досвідчені партнерки по команді, жодного разу не грала на Мейджорах, але тричі грала в кваліфікації турнірів WTA. Також у Сато поки що відсутні титули на професійному рівні.

Якщо враховувати відсутність лідерок збірної Японії, то саме наші дівчата є беззаперечними фаворитами цього поєдинку. Разом з тим, Кубок Біллі Джин Кінг саме й цікавий своєю непередбаченістю. Досить часто складається ситуація, коли більш рейтингові гравчині програють значно слабшим суперницям. Та все ж будемо сподіватися, що цього разу обійдеться без гучних сенсацій, а наші дівчата здобуть впевнену перемогу.

Також варто зазначити, що пряма телетрансляція матчу між Україною та Японією відбудеться на всіх 24 каналах регіональної мережі Суспільного телебачення України. Трансляція дублюватиметься на You Tube каналі Федерації тенісу України. Поєдинки мають розпочатися 16 і 17 квітня об 11.00.

Артем Худолєєв, для «Главкома»