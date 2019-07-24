Святослав Михайлюк – про рік у НБА, збірну і враження від зірок

Святослав Михайлюк здивував своїм приїздом у збірну Іван Вербицький

Талановитий баскетболіст дивиться на своє майбутнє в Національній баскетбольній асоціації з оптимізмом

Приїзд Святослава Михайлюка, за плечима якого перший сезон у Національній баскетбольній асоціації, на перший під керівництвом нового тренера Айнарса Баґатскіса тренувальний збір збірної України можна назвати доволі несподіваним. Особливо з урахуванням, що Святослав не так давно завершив виступи у Літній лізі НБА, а його перспективи в «Детройт Пістонс» є невизначеними. Тим не менш, 22-річний атакувальний оборонець працював на рівні з рештою і відповів під час відкритого тренування на кілька запитань «Главкома».

Святославе, на збірну України очікує відбір до Євробаскету-2021. Група, де нашими суперниками є Австрія, Угорщина та Словенія, прохідна?

Майже всі групи однакові, у всіх є свої лідери і ті команди, на яких ставок не роблять. У нас дуже амбіційна команда, багато молодих гравців, новий тренер. Думаю, в нас усе має вийти.

З Айнарсом Баґатскісом уже встигли поспілкуватися?

Ми бачилися ще під час Літньої ліги в Лас-Веґасі. Привітав його з призначенням, трохи перед грою поспілкувалися. А за ті три дні, що перебуваю в Україні, звісно, трохи спілкуємося. Але ще не так, щоб знати одне одного досконало.

Тренер вже казав, на якій позиції бачить вас у збірній?

Перший чи другий номер, тобто, там, де я граю завжди.

У Детройті Михайлюк грає не так часто, як хотілося б

У цьогорічній Літній лізі ви провели п’ять матчів. Що вони вам дали?

Люблю грати в Літній лізі. Як і торік, чимало гарних емоцій, весело. Поруч із гравцями НБА знаходитися завжди приємно.

Індивідуальна статистика у таких матчах важлива?

Ні. Кількість набраних очок великої ролі не грає. Важливіше показати ті моменти, які від тебе хочуть бачити тренери, ті риси, які їм потрібні в матчах регулярного чемпіонату. В Літній лізі можна забити по 30 у кожному матчі, але не звернути на себе уваги, бо не граєш так, як було потрібно зіграти.

Після переходу з «Лос-Анджелес Лейкерс» у «Детройт Пістонс» ви отримували не надто багато ігрових хвилин. Запитували тренера, чому так?

Ні. Все залежить від мене. Треба доводити своє право грати. Подивимося, що буде. Коли почнеться тренувальний «кемп», буде від чого відштовхуватися. Поки нічого певного сказати не можу. Ролі будуть ділитися, коли команда збереться після літньої відпустки.

Приблизне уявлення про свої перспективи з огляду на склад ви, мабуть, маєте.

Я вірю в те, що здатен грати в НБА на серйозному рівні. Але буду там чи не буду, залежатиме від того, як проведу тренувальний «кемп».

Виглядає, що у порівнянні з минулим роком ви стали міцнішим фізично. Що ще вам дав рік у НБА?

Вражаючий рік. Бути поруч зі старожилами Ліги, слідкувати за тим, як вони поводяться на майданчику і поза ним, як вони вивчають усі тонкощі гри, безцінно. Ростеш не лише як спортсмен, а як людина.

Змінилася думка про НБА у порівнянні з тими очікуваннями, які були від Ліги?

Я знав, що таке НБА, активно слідкував за цією Лігою, знав з вигляду і за ігровими характеристиками майже всіх гравців. Тим паче, окремі баскетболісти приїздили до нас у Канзас і розповідали свої історії. Тобто, я був готовий до того, що на мене очікувало. Тому сильно не здивувався. Хоча чимало тонкощів пізнав уже по ходу сезону. Почав ставитися до своїх обов’язків професійніше.

Святослав поряд з одним із найкращих баскетболістів сучасності Леброном Джеймсом

Ви говорили, що були в захваті від Режона Рондо (чемпіона НБА-2008, з яким Святослав грав у «Лейкерс»)…

Надзвичайно розумна з баскетбольної точки зору людина. Режон дуже ретельно вивчає гру. Після тренувань і вдома Рондо переглядає дуже багато відео, аналізує суперників. Він фанат своєї справи.

Судячи з того, як Режон поводився у «Буллз», «Лейкерс» і пізніше в «Нью-Орлеан Пеліканс», він є майже тренером на майданчику…

То справді так. Він знає всі комбінації своєї команди і комбінації суперника. Такі гравці безцінні, коли тренера немає поруч. Режон знає, як вести гру.

Але характер у нього дуже складний.

Для гравців він прекрасний одноклубник.

У кого з гравців, з якими ви перетиналися, найскладніший характер?

Поки капризних гравців серед одноклубників не зустрічав. Усе було чудово.

Новоспечений чемпіон НБА Кавай Леонард розповідав, що в «Сан-Антоніо», де він починав кар’єру в Лізі, йому заново ставили кидок. У вас такого не було?

До мого кидка претензій не було. Корективи вносяться, але не такі суттєві, щоб на це вартувало звертати увагу.

Загалом у США ви отримуєте схвальну пресу. Найперше – за снайперські риси і швидкість. Але довіри від тренерів поки бракує. Чому?

Нічого надзвичайного не відбувається. То мій перший рік в НБА. А в першому сезоні у цій Лізі багато часу грає вкрай мало баскетболістів. Тому я ставлюся до того, що зі мною відбувається, спокійно.

Над варіантами з переходом у Європу не думали?

Поки в цьому немає потреби.